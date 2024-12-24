ЕС опустошает газовые хранилища рекордными темпами: FT раскрыл, что ждет Европу в следующем году

Европа сталкивается со скорым истощением запасов газа из-за холодной погоды, снижения импорта сжиженного природного газа (СПГ) и роста спроса. Заполнение хранилищ в следующем году может стать дороже и сложнее, что создаст дополнительные вызовы для энергетической стабильности региона.

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Об этом пишет Financial Times. Объемы газа в европейских хранилищах с конца сентября, когда завершается сезон их наполнения, сократились примерно на 19%.

Для сравнения, за предыдущие два года уменьшение за этот период не превышало однозначных цифр. Это было связано с более теплой погодой и меньшим спросом на газ из-за высоких цен. В настоящее время Европа вынуждена чаще использовать резервы из-за ряда факторов.

Одной из причин является существенное понижение импорта СПГ. Европа сталкивается с конкуренцией за сжиженный газ со стороны азиатских стран, предлагающих поставщикам более выгодные цены. Это значительно снизило объемы импорта СПГ, заставив европейские страны полагаться на свои подземные хранилища. Кроме того, погодные условия играют немаловажную роль. Нынешняя зима принесла больше холодных дней, а также так называемый Dunkelflaute – периоды, когда солнечные батареи и ветровые турбины почти не производят электроэнергию. Это существенно повысило потребность в газе для генерации электроэнергии.

Еще одной важной причиной является рост спроса со стороны индустрии. В девяти странах северо-западной Европы промышленный спрос на газ вырос на 6% в период с января по ноябрь 2024 по сравнению с предыдущим годом.

Следует отметить, что некоторые страны тратят свои запасы газа быстрее других. Так, в Нидерландах объемы газа в хранилищах сократились на 33% с начала зимы, тогда как во Франции это сокращение составило 28%.

Ситуация на газовом рынке Европы усложняется не только из-за погодных или экономических факторов, но и из-за геополитической напряженности. США, крупнейший поставщик СПГ в Европу, требуют у стран ЕС увеличить объемы закупок американского газа. Дональд Трамп, новоизбранный президент США, угрожает ввести тарифы, если Европа не согласится на "масштабные" закупки американского СПГ.

Катар, являющийся третьим по величине поставщиком в ЕС, также вносит дополнительную неопределенность. Катарские представители заявляют, что страна может прекратить поставки газа, если Европа будет настаивать на выполнении новых норм, предусматривающих наказание компаний за нарушение экологических стандартов, прав человека и условий труда.

Кроме того, еще одной угрозой является предстоящее прекращение транзита российского газа через Украину. Этот маршрут обеспечивает около 5% общего объема газовых поставок в ЕС, но контракт на транзит завершается в конце 2025 года. Хотя на сегодняшний день не наблюдается серьезной обеспокоенности этой ситуации, даже незначительное уменьшение объемов поставок может осложнить процесс наполнения хранилищ в последующие годы.

По состоянию на середину декабря уровень заполненности хранилищ в Европе составляет 75%, что несколько превышает средний показатель за последние 10 лет. Однако это значительно ниже, чем прошлогодний уровень в 90% на тот же период. Быстрое истощение резервов вызывает беспокойство, поскольку пополнение запасов в следующем году может стать дороже и сложнее. Газовые трейдеры уже прогнозируют, что летом цены на газ будут выше, чем в зимний период 2025 года, что является нетипичным явлением для рынка.

Кроме того, ЕС должен достичь обязательной цели, установленной Европейской комиссией, – заполнение хранилищ до 90% от общей мощности до ноября 2025 года. Но с учетом растущих цен, конкуренции по LNG и геополитическим вызовам выполнение этой задачи может оказаться сложным.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на природный газ в Европе растут третий день подряд. Так рынок реагирует на предстоящее завершение соглашения о транзите российского газа через территорию Украины в Европейский Союз.

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