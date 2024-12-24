Цены на газ летят вверх, впереди неизвестность: что ждет ЕС после остановки транзита через Украину

Цены на природный газ в Европе растут третий день. Так рынок реагирует на приближающееся окончание соглашения о транзите российского газа через территорию Украины в Европейский союз.

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Как сообщает Bloomberg, 23 декабря стоимость газа выросла на 3,4% после скачка на 7% на прошлой неделе, а январские фьючерсы на голландский газ выросли на 3,1% до 45,51 за мегаватт-час. Это связано с тем, что шансы продлить транзит через Украину после 31 декабря становится все слабее.

Несмотря на то, что страны Евросоюза в значительной мере снизили свою зависимость от российского газа, он все еще остается самым доступным типом топлива для ряда стран Центральной Европы. Однако на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский отказался на альтернативные решения, которые позволят продолжить транзит российского газа.

Приостановление транзитной сделки будет означать, что некоторым странам ЕС, которые продолжают получать российский трубопроводный газ через Украину, придется искать более дорогие альтернативы, например, сжиженный природный газ (СПГ). К ним относятся Словакия, Чехия, Австрия и Италия.

Несмотря на то, что сейчас российский газ лишь частично покрывает потребности Европы в газе, внезапная остановка украинского маршрута все равно приведет к росту цен в следующем месяце. Частично это объясняется тем, что нынешний уровень запасов газа в Евросоюзе ниже, чем в прошлом году в это же время. Это затруднит пополнение запасов следующим летом.

Кроме того, к концу этой недели в северо-западной Европе прогнозируется преимущественно безветренная погода, что снизит генерацию возобновляемой электроэнергии и повысить спрос на газ. При этом до конца декабря ожидается мягкая погода лишь с несколькими прохладными днями в начале января.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Венгрия продолжает переговоры с Россией и Украиной о сохранении поставок газа через украинскую территорию. Это происходит даже несмотря на то, что большая часть импорта российского газа уже осуществляется через трубопровод "Турецкий поток".

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