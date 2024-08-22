ЕС не хочет отпускать украинских беженцев: Bloomberg назвал важную причину

В результате более 17 миллионов украинцев были вынуждены выехать из страны, из них 6 миллионов стали беженцами в Европе, где они существенно поддерживают экономики принимающих стран. Однако Украина хочет вернуть этих людей, потому что ей не хватает рабочих рук для фронта и восстановления.

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Об этом пишет Bloomberg. Журналисты пишут, что Лидия Василевская, бывшая бухгалтер из Киева, стала одной из таких беженцев.

Ее жизнь кардинально изменилась после начала российской агрессии. Лидия, как и многие другие украинцы, была вынуждена покинуть родной город и отправиться в поисках безопасности за границу. Она нашла убежище в Праге, где смогла найти новую работу и обосноваться в тихом районе чешской столицы. Однако через два года после бегства от войны она снова оказалась втянутой в конфликт, но в этот раз – экономический. Этот конфликт возник между Украиной, стремящейся вернуть своих граждан, и странами Европы, которые выиграют от притока новой рабочей силы.

Национальный банк Украины прогнозирует, что из-за постоянных атак на энергетическую инфраструктуру еще 400 тысяч украинцев покинут страну в 2024 году. Этот прогноз подчеркивает обострение миграционного кризиса, вызванного войной. Кроме непосредственной угрозы жизни, дополнительным стимулом для эмиграции становятся усилия стран, принимающих украинцев, по "углублению интеграции". Это означает создание благоприятных условий для адаптации и трудоустройства беженцев, что, в свою очередь, способствует их экономическому включению в новые общества.

Украина со своей стороны желает вернуть своих граждан. В условиях продолжительной войны страна испытывает острую нехватку как на фронте, так и в тылу. Однако многие украинцы уже смогли адаптироваться к новым условиям в Европе и политики от Польши до Венгрии не спешат способствовать их возвращению. Главной причиной является экономическая выгода, которую получают страны, принимающие украинских беженцев.

Украинские беженцы стали важным экономическим фактором для нескольких европейских стран. К примеру, в Польше, где проживает значительная часть украинских переселенцев, большинство из них самостоятельно обеспечивают себя. Согласно данным компании Deloitte, 80% их доходов составляют заработные платы, а вклад в ВВП Польши за прошлый год составил от 0,7 до 1,1%.

В Чехии ситуация похожа. Беженцы из Украины не только обеспечивают себя, но и вносят значительный вклад в государственный бюджет. В первом квартале этого года украинцы уплатили налогов почти вдвое больше, чем получили в виде социальной помощи. Это свидетельствует о высокой работоспособности и эффективности интеграции украинцев в чешское общество. Министерство финансов Чехии подсчитало, что за первые три месяца этого года украинские беженцы внесли в бюджет более 3 миллиардов чешских крон, что превышает расходы на их помощь. Эти средства можно было использовать для строительства 10 километров автострад или увеличения пенсий для всех пенсионеров на 1200 крон в год.

Европейские страны получают экономические выгоды от новых работников, но это создает напряжение между потребностью Украины в рабочей силе и стремлением европейских стран сохранить этот ценный ресурс. Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность возвращения украинцев домой, ведь стране нужны люди для восстановления и поддержки экономики.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Польша сталкивается с дефицитом рабочей силы из-за сокращения миграции украинцев, что особенно влияет на строительство, производство и логистику. Основной поток украинских работников перемещается в Германию, где условия труда более выгодны.

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