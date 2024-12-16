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Блог | ЕС не будет финансировать достройку Хмельницкой АЭС: зачем коррупционеры вводят людей в заблуждение
Уважаемые коллеги-депутаты, члены правительства и даже некоторые представители ОП.
Если вас наши энергетические коррупционеры вводили в заблуждение, что ЕС или Штаты:
– профинансируют строительство новых блоков.
– вообще поддерживают эту историю.
Так это ПОЛНАЯ ЛОЖЬ!!!!
А вас, эти коррупционеры, считают такими же тупыми, как и их пиарщики, которые эту ложь распространяют в СМИ.
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