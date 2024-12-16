Уважаемые коллеги-депутаты, члены правительства и даже некоторые представители ОП.

Видео дня

Если вас наши энергетические коррупционеры вводили в заблуждение, что ЕС или Штаты:

– профинансируют строительство новых блоков.

– вообще поддерживают эту историю.

Так это ПОЛНАЯ ЛОЖЬ!!!!

А вас, эти коррупционеры, считают такими же тупыми, как и их пиарщики, которые эту ложь распространяют в СМИ.