УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС
Ярослав Железняк
Ярослав Железняк
Народный депутат Украины

Блог | ЕС не будет финансировать достройку Хмельницкой АЭС: зачем коррупционеры вводят людей в заблуждение

ЕС не будет финансировать достройку Хмельницкой АЭС: зачем коррупционеры вводят людей в заблуждение

Уважаемые коллеги-депутаты, члены правительства и даже некоторые представители ОП.

Видео дня

Если вас наши энергетические коррупционеры вводили в заблуждение, что ЕС или Штаты:

– профинансируют строительство новых блоков.

– вообще поддерживают эту историю.

Так это ПОЛНАЯ ЛОЖЬ!!!!

А вас, эти коррупционеры, считают такими же тупыми, как и их пиарщики, которые эту ложь распространяют в СМИ.

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...