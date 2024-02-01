ЕС готовится выделить Украине долгожданные 50 млрд евро: что известно

Главы ряда европейских государств уверены в том, что страны Евросоюза примут долгожданное решение касательно выделения финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Бельгии Александр Де Кроо верят, что страны договорятся об предоставлении финподдержки.

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"Мы хотим завершить то, что мы начали в декабре. Мы хотим обезопасить финансовую помощь для Украины. Мы говорили об этом недели и месяцы, но я верю, что сегодня мы будем способны достичь договоренностей", — заявил Шольц по прибытию на внеочередное заседание Евросовета.

Де Кроо отметил, что на последнем заседании Евросовета между 26 странами было достигнуто соглашение, и оно все еще в силе. Он уверен, что сегодня все 27 государств блока выступят за предоставление помощи Украине.

"Сегодня чрезвычайный Совет, очень важный, у которого на самом деле есть одна главная тема, – как нам продолжать поддерживать Украину, как дать возможность Украине продолжать покупать необходимое ей оборонное оборудование, как мы поддерживаем Украину в выплате, например, зарплат своим учителям. Поэтому очень важно, чтобы мы пришли к соглашению, пришли к соглашению с 27 странами", — сказал он журналистам по прибытии на заседание Евросовета.

В свою очередь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также выразил надежду, что решение будет принято сегодня, 1 февраля.

"Я верю, что мы должны прийти к договоренностям с 27, включая Венгрию. И я осторожно оптимистичен, что мы сможем, конечно, если у Венгрии есть желание найти компромисс", – сказал Рютте журналистам. По его словам, переговоры еще продолжаются.

Он добавил, что разговоры продолжаются, но без окончательного результата. "Сейчас для меня не возможно пройти через каждое желание Виктора Орбана, потому что у меня есть свои собственные желания. Но в конечном итоге мы должны найти решение. И я надеюсь, что сегодня мы сможем это сделать", – подчеркнул он.

Что известно о транше от ЕС?

Согласно предложениям Еврокомиссии, 50 млрд евро помощи для Украины будет предоставляться в период 4 лет, то есть до 2027 года. Деньги будут выделяться как кредитами, так и в виде безвозвратных грантов. Однако для получения средств будут выдвинуты условия проведения реформ, которые и включает план Ukraine Facility.

Ожидается, что следование утвержденному плану каждые 3 месяца будет проверять Европейская комиссия. Если Украина будет выполнять задуманное – ЕС выдаст транш помощи, а если не будет – не поступит и финансирование.

Напомним, ЕС не смог утвердить пакет финансирования Украины на 50 млрд евро из-за вето Венгрии.

Как писал ранее OBOZ.UA, в Европейской комиссии считают, что Евросоюз имеет право объявить доходы от активов страны-агрессора РФ "не принадлежащими России". Это значит, что ЕС может конфисковать активы РФ в одностороннем порядке – для этого необходимо лишь согласие всех стран-членом Евросоюза.

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