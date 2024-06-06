Электронные билеты для оплаты проезда приравняли к бумажным: правительство согласилось на инновации

В Украине внедрят новую форму электронного билета в автомобильном и городском электрическом транспорте. Это новшество позволит унифицировать проездные документы и обеспечить эффективное взаимодействие автоматизированных систем учета оплаты проезда.

Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. За законопроект №5705 проголосовали 256 народных избранников.

Принятый законопроект предоставляет министерству возможность установить и утвердить форму электронного билета, а также определить обязательные реквизиты и сведения, которые должны содержаться в нем. Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач сообщил, что уже подготовлен проект приказа о новой форме билета.

"Та форма, которая действует в Украине сегодня – это наследие советского прошлого как по форме, так и по содержанию. Важно, что принятый законопроект не просто нормирует наши полномочия как министерства разработать форму электронного билета, а дает возможность полноценно работать над введением единого электронного билета для нескольких видов транспорта ", – подчеркнул он.

Принятие закона также дает министерству основания утвердить технические требования к автоматизированным системам учета оплаты проезда, чтобы обеспечить их взаимодействие и синхронизацию. Особое внимание уделяется электронным билетам для льготных категорий населения.

Это нововведение позволит унифицировать проездные документы, выдаваемые операторами автоматизированных систем оплаты проезда, и создать правовое поле для действия электронных билетов на автобусных маршрутах общего пользования. В ряде украинских городов уже используется электронная система оплаты проезда в общественном транспорте. Принятие этого законопроекта обеспечит дальнейшую диджитализацию систем проезда в городском транспорте.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, у мобильного приложения "Киев Цифровой" появилась новая удобная функция для оплаты проезда в общественном транспорте столицы. Теперь это можно сделать без валидатора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!