Экспорт товаров из Украины побил прошлогодний рекорд: сколько удалось заработать и чем кормим мир

Экспорт товаров из Украины за 10,5 месяцев 2024 года превысил показатели всего 2023 года, достигнув $36,3 млрд. Больше всего экспортировали подсолнечное масло, кукурузу и пшеницу.

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Об этом сообщило Министерство экономики Украины. По словам первой вице-премьер-министра и министерки экономики Украины Юлии Свириденко, успехи в экспорте стали возможны благодаря трем основным факторам:

ускоренный экспорт нового урожая – благодаря своевременной уборочной кампании и расширению каналов снабжения украинское сельское хозяйство обеспечило высокий уровень экспорта;

– благодаря своевременной уборочной кампании и расширению каналов снабжения украинское сельское хозяйство обеспечило высокий уровень экспорта; стабильная работа Украинского морского коридора – восстановление транспортных маршрутов через морские порты позволило увеличить экспорт зерновых и других товаров;

– восстановление транспортных маршрутов через морские порты позволило увеличить экспорт зерновых и других товаров; восстановление отечественного производства – промышленный сектор Украины демонстрирует положительную динамику, способствующую росту экспорта промышленных товаров.

С начала года основные товары, обеспечившие значительную часть экспорта, включают:

подсолнечное, сафлоровое или хлопковое масло – экспорт на $4,4 млрд, объемом 5,3 млн тонн. Украинское масло остается важным экспортным продуктом, особенно на европейском рынке;

– экспорт на $4,4 млрд, объемом 5,3 млн тонн. Украинское масло остается важным экспортным продуктом, особенно на европейском рынке; кукуруза – поставки составили $4,2 млрд, что соответствует объему в 25,5 млн. тонн. Высокий спрос на кукурузу сохраняется в странах Азии и Европы;

– поставки составили $4,2 млрд, что соответствует объему в 25,5 млн. тонн. Высокий спрос на кукурузу сохраняется в странах Азии и Европы; пшеница и смесь пшеницы с рожью – экспортировано на $3,4 млрд (19 млн тонн). Это подтверждает роль Украины как одного из ведущих экспортеров зерновых;

– экспортировано на $3,4 млрд (19 млн тонн). Это подтверждает роль Украины как одного из ведущих экспортеров зерновых; руды и железные концентраты – поставки на $2,5 млрд., объемом 29,7 млн. тонн. Спрос на украинское сырье сохраняется в странах, активно развивающих металлургическую промышленность;

рапс – экспортирован на $1,7 млрд (3,5 млн тонн). Это свидетельствует о стабильном росте экспорта масличных культур;

– экспортирован на $1,7 млрд (3,5 млн тонн). Это свидетельствует о стабильном росте экспорта масличных культур; провода изолированы и кабели экспортировались на $1,1 млрд (60,5 тыс. тонн). Спрос на электротехнические товары растет из-за активной индустриализации и развития технологий;

экспортировались на $1,1 млрд (60,5 тыс. тонн). Спрос на электротехнические товары растет из-за активной индустриализации и развития технологий; соевые бобы – поставки на $1,1 млрд, объемом 2,8 млн тонн. Эта культура активно используется в пищевой промышленности и животноводстве.

По итогам 2023 г. объем экспорта товаров составил $36,2 млрд, а физический объем превысил 100 млн тонн. Результаты этого года показывают значительный прирост как в денежном выражении, так и по объему поставок. С 1 января по 31 октября 2024 года уже экспортировано более 110 млн. тонн товаров, что превышает прошлогодний показатель.

Юлия Свириденко отметила, что с учетом текущей динамики у украинского экспорта есть все шансы завершить 2024 год на рекордных уровнях. В частности, благодаря стабильной работе морских коридоров и восстановлению ключевых производственных мощностей ожидается увеличение экспорта продукции аграрного и промышленного секторов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, металлургические предприятия Украины в январе-октябре текущего года увеличили поступления от экспорта черных металлов на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году – до $2 млрд 665,40 млн.

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