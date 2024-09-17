Экс-министр Камышин получил новую работу: Шмыгаль подписал указ

Бывший министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин вернулся на работу в "Укрзалізницю". Его назначили представителем государства в наблюдательном совете национального железнодорожного оператора.

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Как сообщили на правительственном портале, соответствующее распоряжение от 13 сентября подписал премьер-министр Денис Шмыгаль. Он также уполномочил председателя правления "Укрзалізниці" Евгения Лященко подписать гражданско-правовой договор с Камышиным.

К должностным обязанностям он приступит 26 сентября. Сам Камышин эту информацию подтвердил.

"Начинаю работу в наблюдательном совете "Укрзалізниці" как представитель государства. Верю, что мой опыт поможет нашей железной дороге стать лучшей в мире", – заявил он по этому поводу.

Александр Камышин: что известно

Стоит отметить, что у Камышина уже есть опыт работы в "Укрзалізниці". С августа 2021-го по апрель 2022 года он был и.о. главы правления компании, а с апреля 2022-го стал председателем ее правления.

Из "Укрзалізниці" Александр Камышин попал в правительство – 21 марта 2023 года он возглавил Минстратегпром, из которого был уволен в результате парламентского голосования 6 сентября 2024 года. Кроме того, в начале марта 2023-го он был назначен внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского.

Трудовую деятельность Камышин начал в 2006 году – он был аудитором в ЗАО "КПМГ Аудит" и проработал там до 2008 года. В 2008-2012 гг. работал экономистом аналитического отдела ООО "Драгон Эсет-Менеджмент".

В августе 2009 года назначен заместителем гендиректора по экономической безопасности ПАО "Карловский машиностроительный завод", а с сентября того же года по 2012-й был гендиректором этого предприятия. В течение 2012-2018 гг. являлся инвестиционным менеджером ПАО "Систем кэпитал менеджмент", а в 2018-2019 гг. – членом наблюдательного совета ООО "Лемтранс".

Как уже сообщал OBOZ.UA, после отставки Камышина должность министра стратегических отраслей промышленности Украины занял нынешний гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин. Он стал одним из самых молодых министров в истории страны – чиновнику скоро исполнится 32 года.

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