Экономическое бронирование от мобилизации: стало известно, когда планируют внедрить инициативу

В Украине работают над внедрением экономического бронирования, где одним из критериев может стать уровень заработной платы. Запуск механизма планируется в октябре-ноябре 2024 года.

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Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. На заседании Комитета Верховной Рады Министерство экономики Украины подтвердило, что работает над внедрением механизма экономического бронирования. Один из ключевых критериев, который сейчас рассматривается, это уровень заработной платы работников, хотя окончательное решение еще не принято.

В настоящее время рассматривается несколько моделей экономического бронирования. Однако окончательное решение будет принято после определения позиции высшего политического руководства. Запуск механизма экономического бронирования планируется в октябре-ноябре 2024 года.

Одна из ранее предложенных моделей предусматривает привязку к заработной плате: для получения бронирования человек должен зарабатывать не менее 34 500–35 000 гривен в месяц. Это позволит привлечь к этому механизму не только работников критически важных для экономики предприятий, но и работающих в других секторах с высокими официальными доходами.

Другой сценарий рассматривает возможность добавления критерия заработной платы в действующее постановление Кабмина №76, регулирующее бронирование сотрудников критических для экономики предприятий. Правительство работает над тем, чтобы внедрить этот механизм осенью 2024 года, а его запуск ожидается в октябре или ноябре.

С точки зрения экономических расчетов внедрение такого механизма может дать бюджету 40 миллиардов гривен в год. Поэтому для реализации этой инициативы необходимо ввести месячную отчетность по налогам на заработную плату, что позволит контролировать поступление в бюджет и эффективность использования этого механизма.

Предлагаемые модели экономичного бронирования предусматривают несколько вариантов его реализации. Первый вариант предполагает, что бронирование получат только те, кто официально зарабатывает больше суммы в месяц. Другой вариант добавляет критерий заработной платы к уже существующим критериям, таким как сумма уплаченных налогов и валютные поступления предприятия.

Важным аспектом новой модели является возможность для бизнеса, не подпадающего под критерии критического предприятия получить бронирование на основании высоких зарплат своих работников. Это должно стимулировать работодателей легализовать зарплаты и вывести их из "тени", что окажет положительное влияние на экономику страны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы в условиях всеобщей мобилизации все чаще ищут работу в компаниях, которые могут забронировать сотрудников. Со своей стороны, некоторые из таких работодателей на фоне дефицита работников готовы платить по 30 тыс. грн зарплаты, а то и заметно больше (вплоть до 70 тыс. грн). В топе таких предложений – рабочие специальности.

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