Два костюма на 7 лет и одна подушка на 15: что не так с прожиточным минимумом в Украине

В 2025 году "бюджетный" прожиточный минимум в Украине составляет лишь 2920 грн –рассчитан на основе гипотетической корзины товаров и услуг, в которую, к примеру, входят 2 костюма на 7 лет, одна подушка – на 15 и один настольный телефон – на 20. В то же время "фактический" размер, рассчитанный Минсоциполитики, почти втрое выше – более 8000 грн.

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Об этом рассказал народный депутат из "Слуги народа", глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в своей колонке. Он отметил, что прожиточный минимум должен быть настоящим социальным стандартом, а не только техническим индикатором для расчета окладов или штрафов.

"Корзина бедности": минимум, на который нельзя прожить

По словам Гетманцева, украинская потребительская корзина, на основе которой рассчитывается прожиточный минимум, содержит представление о потребностях человека в лучшем случае 90-х годов. Он иллюстрирует это абсурдными примерами: "У вас есть всего 2 костюма на 7 лет. Одна подушка на 15. Один настольный телефон на 20".

"Украинский прожиточный минимум – это официальный социальный стандарт, который, согласно Конституции, должен гарантировать человеку уровень жизни. Не выживания, а жизни", – считает Гетманцев.

Главные проблемы ПМ в Украине:

Устаревшая потребительская корзина . Она не учитывает современных реалий, таких как интернет, мобильная связь, бытовая техника. Зато содержит, например, 25 минут стационарной телефонной связи в месяц.

. Она не учитывает современных реалий, таких как интернет, мобильная связь, бытовая техника. Зато содержит, например, 25 минут стационарной телефонной связи в месяц. Потребности в экономии бюджета. Чем ниже прожиточный минимум – тем меньше расходы из бюджета. Это приводит к тому, что государство официально признает использование ПМ" как технической величины для вычисления более 180 показателей, "большинство из которых не имеют к нему никакого отношения".

Чем ниже прожиточный минимум – тем меньше расходы из бюджета. Это приводит к тому, что государство официально признает использование ПМ" для вычисления более 180 показателей, "большинство из которых не имеют к нему никакого отношения". Деградация социальной сути. Законодательно устанавливаемый ПМ с каждым годом все больше отстает от фактического размера. Это непосредственно влияет на пенсии, помощь малообеспеченным, социальные выплаты семьям с детьми и другим уязвимым категориям граждан.

Как решили проблему в ЕС: минималка вместо ПМ

В большинстве стран ЕС главным инструментом социальной защиты является минимальная заработная плата .

. Она устанавливается на уровне, который позволяет человеку достойно жить, хоть и без "лишних" трат.

В странах Центрально-Восточной Европы (например, в Польше или Словакии) ПМ все еще существует, но выполняет свою прямую функцию – служит порогом бедности, а не инструментом для расчета окладов или штрафов.

Что делать Украине

Гетманцев считает, что в Украине также нужно отвязать ПМ от несвойственных функций. То есть он должен быть исключительно социальным стандартом , который гарантируется государством для определения права на помощь малообеспеченным.

, который гарантируется государством для определения права на помощь малообеспеченным. Кроме того, предлагается составить современную потребительскую корзину.

"Важно предусмотреть постепенную ликвидацию разрыва законодательно установленного с фактическим прожиточным минимумом. Посчитать справедливую стоимость корзины, ввести переход на новый ПМ в течение 3 лет – так, чтобы бюджет это выдержал", – считает нардеп.

Он напомнил, что 11 июля в Верховной Раде уже был зарегистрирован пакет законопроектов, которые должны отвязать прожиточный минимум от несоциальных функций. Предлагается ввести отдельные базовые величины для зарплат, штрафов, стипендий.

Речь о депутатском законопроекте № 13469. Кроме него зарегистрированы еще три документа, направленные на те же изменения (№13467, №13468 и №13466). Всеми вместе ими предлагается создать систему, в которой:

– использование прожиточного минимума заменят на базовую (орудную) величину (не меньше 3470 грн) для определения размеров должностных окладов:

работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы;

органов местного самоуправления,

судей;

должностных лиц таможенных органов и т.д.;

– пересмотрят подход к определению денежных обязательств в виде штрафов и сборов с 1 января 2026 года:

вместо применения прожиточного минимума как базы для расчетов вводится штрафная ставка, ставки административного сбора

на 2026 год ее размер должен быть не менее 3028 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с 1 августа вступает в силу освобождение всех поставщиков социальных услуг от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Главное условие – такой поставщик должен быть включен в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг.

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