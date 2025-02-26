"Должно быть понимание, где что лежит": Зеленский анонсировал большой аудит полезных ископаемых в Украине

Масштабный аудит полезных ископаемых в Украине позволит вернуть незаконно присвоенные месторождения и создать прозрачные условия для привлечения иностранных инвесторов. В то же время фонд для управления недрами – лишь первый шаг, ведь для эффективной разработки нужны серьезные американские инвестиции в технологии и добычу.

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Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 26 февраля. Он подчеркнул, что для эффективного управления ресурсами необходимо понимать "где что лежит".

В частности, Украина должна проверить все лицензии на разработку месторождений, поскольку значительная часть этих ресурсов в настоящее время недоступна для развития экономики. Некоторые лицензии просто "спят", не принося никакой пользы государству, в то время как другие – находятся в руках лиц, не осуществляющих добычу, но получающих прибыль.

По словам Зеленского, 50% доходов от новых лицензий будут поступать в специальный фонд, созданный вместе с США. Это позволит сделать процесс управления недрами более прозрачным и выгодным для Украины. "Фонд – этого недостаточно, чтобы разрабатывать, это не те деньги. Здесь нужны серьезные американские инвестиции в добычу, в технологии. Потому что некоторые лизензии у нас спящие, они просто так – кто-то где-то держит тихонько. А это серьезные технологии, договорная история", – отметил Зеленский.

Председатель комитета по финансам Даниил Гетманцев ранее отмечал, что за последние 30 лет большинство перспективных месторождений оказалось в руках "уважаемых лиц". Это значительно усложнило привлечение новых инвесторов и фактически заблокировало развитие добывающей отрасли. По его словам, государство должно вернуть контроль над незаконно распределенными ресурсами и обеспечить равные условия для будущих разработчиков.

В частности, одним из самых ярких примеров присвоения недр является беглый министр Николай Злочевский, который получал значительные доходы от украинских месторождений, находясь за границей. Гетманцев подчеркивает, что таких случаев много и их нужно исправить.

Аудит станет первым шагом к формированию прозрачного механизма распределения недр. По возвращении незаконно присвоенных месторождений в государственную собственность Украина сможет открыто предлагать их инвесторам на справедливых условиях. Это предполагает:

ликвидацию теневых схем распределения ресурсов;

введение четких правил получения лицензий;

гарантии выгодного распределения доходов;

приоритетность переработки ресурсов в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина и США находятся на завершающем этапе согласования соглашения о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых. Стороны уже согласовали окончательный вариант соглашения о создании совместного инвестиционного фонда для восстановления страны.

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