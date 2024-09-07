Доллар в Украине неожиданно подешевел: озвучен прогноз на ближайшие дни

В Украине курс доллара у большинства обменников финкомпаний и банков 7-8 сентября будет находиться в пределах коридора: прием от 40,70 до 41,20 гривен и продажа от 41,25 до 41,55. В то же время, за неделю на межбанке доллар подешевел на 5 копеек во время продажи — с 41,00/41,03 до 40,94/40,98 гривен.

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Такой прогноз для издания "Минфина" сделал аналитик Алексей Козырев. А курс евро на наличном рынке 7-8 сентября будет находиться в пределах: прием от 45,20 до 45,80 грн и продажа от 45,90 до 46,20 грн. Евро снова продолжит быть главным инструментом для спекулятивного заработка в эти выходные из-за большого количества котировок евровалюты в разных сетях обменников по всей Украине.

В условиях повышенной турбулентности курса евро на межбанке на следующей неделе ждать от финансистов глобального снижения ценников продаж евро в обменниках не стоит.

"Большинство из них будут предпочитать не снижать свои котировки продажи евро в субботу и воскресенье, надеясь заработать позже, точнее, во время ралли евро/доллар на внешних площадках. К тому же финансисты ожидают и скорого возвращения котировок доллара на межбанке в пределах до 41, 30-41,40 гривен, а значит, и на соответствующий рост ценников наличного доллара", – говорится в публикации.

Оптовые пункты обмена валют традиционно будут готовы повысить свой курс приема на 3-5 копеек на долларе и евро, а также выставить свои курсы продаж этих валют гражданам на те же 3-5 копеек ниже, при условии, если вы готовы к обмену сумм 000 долларов или 1000 евро.

Как уже писал OBOZ.UA, Украина уже три года не пополняла свой золотой запас на мировом рынке – этот показатель остается на уровне 27,1 тонны. Однако в 2024 году Нацбанк отчитался об увеличении доли золота в международных резервах страны – это произошло из-за роста стоимости самого металла.

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