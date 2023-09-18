Доллар будет стоит дороже, чем ожидалось: чего ожидать украинцам

В Украине в течении недели 18-24 сентября наличный доллар будет стоить дороже, чем предполагалось ранее. Если в конце прошлось недели курс американской валюты прогнозировался на уровне 36,8-37,8 грн, то сейчас – 37,25-38,25 грн. Причина – усиление либерализации валютного рынка со стороны Нацбанка.

Об этом рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: речь о снятии части ограничений на осуществление валютных операций.

"Это может существенно отразиться на наличном курсе. Так в течении недели возможные колебания будут происходить в новом коридоре: 37,25-38,25 грн", – сообщил банкир.

Что изменилось на валютном рынке с 16 сентября

НБУ разрешил банкам и обменникам с 16 сентября при расчете объема наличной иностранной валюты для продажи учитывать остатки, которые учитывалась в кассах этих учреждений по состоянию на 13 апреля 2022 года.

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"Следовательно, уполномоченные учреждения будут осуществлять операции по продаже клиентам иностранной валюты в наличной форме в пределах суммы, определяемой как сумма следующих составляющих: сумма остатков наличной иностранной валюты на 13 апреля 2022 года; объем превышения покупки наличной валюты над объемом ее продаж,120% от объема покупки безналичной иностранной валюты у физических лиц", – отметили в Нацбанке.

Сумма составляющих рассчитывается в долларовом эквиваленте, исчисляемом на основании официального курса гривны к иностранным валютам, установленного Национальным банком Украины на дату такого расчета.

Также, Нацбанк расширил перечень медицинских услуг, для оплаты которых украинцы могут переводить средства за границу. В соответствующий список добавлены услуги по:

реабилитации;

приобретению протезов и их комплектующих;

установке, сервисному обслуживанию и ремонту протезов.

Кроме того, регулятор позволил государственным предприятиям и хозяйственным обществам (100% акций которых принадлежат государству) переводить средства за границу – с целью выполнения обязательств перед нерезидентом по кредиту или ссуде. Которые при этом были реструктуризированы на условиях, согласованных Кабмином.

Также разрешено производить другие платежи, связанные с обслуживанием таких реструктуризированных обязательств.

Как сообщал OBOZREVATEL, за выходные в Украине наличный доллар подорожал. Утром 18 сентября банки продают валюту в среднем по 37,77/38,4 грн (покупка/продажа). Это на 7 коп. больше в покупке, чем было 15 сентября, и на 5 коп. – в продаже.

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