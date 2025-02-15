Десятки российских миллиардеров добились снятия с себя санкций: названы имена и причины
Десятки российских миллиардеров смогли добиться снятия с себя санкций. Некоторым пришлось для этого судиться. При этому большинство случаев снятия санкций – в ЕС.
RTVI изучили 88 случаев. В основном санкции снимали с тех, хто разорвал связи с Россией и сменил место жительства, или же доказал, что не ведет бизнес в России. Кроме того, в некоторых странах добиться снятия санкций оказалось проще, чем в других.
Миллиардер Дмитрий Пумпянский оспаривал санкции вместе с женой Галиной и сыном Александром и добился успеха. Автогонщик Никита Мазепин смог доказать, что не связан с бизнесом своего отца, владельца "Уралхима" Дмитрия Мазепина.
Кто добился снятия санкций через суд:
Бизнесмены:
- Дмитрий Конов – экс-глава "Сибура" (частично)
- Владимир Рашевский – экс-глава "Еврохима"
- Сергей Мндоянц – бывший топ-менеджер АФК "Система"
- Александр Шульгин – экс-глава Ozon
Родственники бизнесменов:
- Павел Езубов – двоюродный брат Олега Дерипаски (частично)
- Майя Токарева – дочь главы "Транснефти"
- Виолетта Пригожина – мать основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина
Так, санкции против экс-главы "Яндекса" Аркадия Воложа, который с 2014 года живет в Израиле, были сняты в 2023 году – спустя несколько месяцев после его публичного антивоенного заявления. Аналогичным образом ограничения были отменены в отношении владельца группы ЕСН и медиахолдинга РБК Григория Березкина, экс-совладельца "Нортгаза" Фархада Ахмедова и сестры миллиардера Алишера Усманова – Саодат Нарзиевой. Причины такого решения не указаны. Сам Усманов и другая его сестра, Гульбахор Исмаилова, в снятии санкций получили отказ.
Среди успешных канадских кейсов RTVI выявил закономерность: шансы выйти из-под санкций выше у тех, кто отошел от публичной деятельности и дистанцировался от России. Так, санкции удалось снять Льву Хасису, бывшему первому зампреду Сбера, который ушел из банка за несколько дней до полномасштабной агрессии РФ против Украины, а в апреле 2022 года покинул Россию. За ним последовали еще три бывших топ-менеджера Сбера: Наталья Алымова, Александра Бурико и Сергей Мальцев – все они теперь вне санкционного списка.
А вот тем, кто оставался в медийном поле и занимал более высокое положение в обществе, выйти из-под ограничений оказалось сложнее. Игорь Макаров, основатель "Итеры", получил отказ. Остался под санкциями Алексей Исайкин, создатель авиакомпании "Волга-Днепр". Так и не смогли оспорить ограничения Лаура и Екатерина Фридман, дочери миллиардера Михаила Фридмана. А вот бывшая супруга Фридмана Ольга Айзиман все же смогла избавиться от санкций.
Как сообщал OBOZ.UA, при этом банки стран Центральной Азии начали массово отказываться от приема платежей из России. В частности, речь идет о финучреждениях Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.
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