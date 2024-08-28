Дефолта точно не будет: Украина окончательно договорилась с кредиторами
Украина достигла окончательно соглашения з кредиторами о реструктуризации госдолга на 20 млрд долларов до 2029 года. Держатели вкробондов Украины приняли решение почти единогласно. Это позволит за три года сэкономить $11,4 млрд на обслуживании внешних долгов. Кроме того, таким образом Украина уже точно избежала дефолта, которым ряд медиа и "экспертов" пугал жителей страны с начала лета-2024.
Соответствующее предложение Министерства финансов одобрили более 95% владельцев украинских еврооблигаций. Об этом заявили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Это решение позволит сэкономить $11,4 млрд на обслуживании долга в ближайшие три года, что укрепит наш бюджет и позволит лучше финансировать оборону. Поздравляю команду Минфина с этой победой и искренне благодарю наших партнеров за неизменную поддержку", – заявил Шмыгаль.
В Минфине уточнили, что соглашение о реструктуризации внешнего коммерческого долга поддержали Украины более 97% собственников еврооблигаций. "Почти единогласный уровень поддержки был достигнут менее чем за 5 месяцев, что позволило Украине достичь соглашения с кредиторами до окончания двухлетней отсрочки платежей. Соглашение достигнуто в столь короткие сроки благодаря последовательному плодотворному сотрудничеству с нашими инвесторами и международными партнерами", – объяснили в ведомстве.
В ведомстве также сообщили, что теперь процесс реструктуризации переходит к финальному этапу – фазе расчетов. Ожидается, что проведение расчетов по соглашению состоится 30 августа. Реструктуризация предполагает:
- номинальное снижение стоимости государственного долга с первого дня действия соглашения на 37%, что сокращает объем государственного долга Украины более чем на 8,5 млрд. дол. США,
- Уменьшение долговых платежей на 11,4 млрд. дол. США за период действия Программы МВФ (сокращение более чем на 90%) и на 22,75 млрд дол. США к 2033 году (сокращение более чем на 75%),
- увеличение среднего срока обращения еврооблигаций почти на 4 года (дополнительно к двухлетнему увеличению срока обращения в 2022 году).
Принципиальное соглашение с кредиторами о реструктуризации было достигнуто 22 июля, когда комитет держателей облигаций признал номинальные убытки в размере 37% своих активов по 13 облигациям. Тогда сообщалось, что кредиторы отказались от претензий на сумму $8,67 млрд.
В целом соглашение означает, что дефолта у Украины ни в августе, ни в последующие месяцы не будет. Эксперты также отмечали: такое соглашение не только высвободит средства на неотложные потребности Украины, но и повысит ее репутацию как заемщика.
Чисто технически международные рейтинговые агентства снизили рейтинг Украины до "дефолтного". Однако, по сути, это "производственная необходимость": Украина формально не будет обслуживать долг, а значит это отразится в рейтинге. Фактически это ни на что не повлияет, как не повлияло во время реструктуризации в 2015 году.
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