Дефолта точно не будет: Украина окончательно договорилась с кредиторами

Украина достигла окончательно соглашения з кредиторами о реструктуризации госдолга на 20 млрд долларов до 2029 года. Держатели вкробондов Украины приняли решение почти единогласно. Это позволит за три года сэкономить $11,4 млрд на обслуживании внешних долгов. Кроме того, таким образом Украина уже точно избежала дефолта, которым ряд медиа и "экспертов" пугал жителей страны с начала лета-2024.

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Соответствующее предложение Министерства финансов одобрили более 95% владельцев украинских еврооблигаций. Об этом заявили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Это решение позволит сэкономить $11,4 млрд на обслуживании долга в ближайшие три года, что укрепит наш бюджет и позволит лучше финансировать оборону. Поздравляю команду Минфина с этой победой и искренне благодарю наших партнеров за неизменную поддержку", – заявил Шмыгаль.

В Минфине уточнили, что соглашение о реструктуризации внешнего коммерческого долга поддержали Украины более 97% собственников еврооблигаций. "Почти единогласный уровень поддержки был достигнут менее чем за 5 месяцев, что позволило Украине достичь соглашения с кредиторами до окончания двухлетней отсрочки платежей. Соглашение достигнуто в столь короткие сроки благодаря последовательному плодотворному сотрудничеству с нашими инвесторами и международными партнерами", – объяснили в ведомстве.

В ведомстве также сообщили, что теперь процесс реструктуризации переходит к финальному этапу – фазе расчетов. Ожидается, что проведение расчетов по соглашению состоится 30 августа. Реструктуризация предполагает:

номинальное снижение стоимости государственного долга с первого дня действия соглашения на 37%, что сокращает объем государственного долга Украины более чем на 8,5 млрд. дол. США,

Уменьшение долговых платежей на 11,4 млрд. дол. США за период действия Программы МВФ (сокращение более чем на 90%) и на 22,75 млрд дол. США к 2033 году (сокращение более чем на 75%),

увеличение среднего срока обращения еврооблигаций почти на 4 года (дополнительно к двухлетнему увеличению срока обращения в 2022 году).

Принципиальное соглашение с кредиторами о реструктуризации было достигнуто 22 июля, когда комитет держателей облигаций признал номинальные убытки в размере 37% своих активов по 13 облигациям. Тогда сообщалось, что кредиторы отказались от претензий на сумму $8,67 млрд.

В целом соглашение означает, что дефолта у Украины ни в августе, ни в последующие месяцы не будет. Эксперты также отмечали: такое соглашение не только высвободит средства на неотложные потребности Украины, но и повысит ее репутацию как заемщика.

Чисто технически международные рейтинговые агентства снизили рейтинг Украины до "дефолтного". Однако, по сути, это "производственная необходимость": Украина формально не будет обслуживать долг, а значит это отразится в рейтинге. Фактически это ни на что не повлияет, как не повлияло во время реструктуризации в 2015 году.

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