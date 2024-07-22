В Украине продадут четыре самолета и два вертолета крымских предпринимателей-коллаборантов: куда потратят средства

В Украине арестовали четыре вертолета и два самолета крымских предпринимателей, разоблаченных в финансировании вооруженной агрессии РФ. После реализации авиапарка средства будут направлены на покупку военных облигаций.

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Об этом сообщило Государственное бюро расследований. В январе 2024 года ДБР сообщил о подозрении девяти предпринимателям, зарегистрированным на территории Автономной Республики Крым.

Эти предприниматели занимались рекреационным и агропромышленным бизнесом на временно оккупированных территориях Украины. Они продолжали платить налоги в бюджет РФ, что фактически означает финансирование агрессии против Украины. Это послужило основанием для выдвижения подозрения по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины – финансирование действий, направленных на изменение границ территории Украины.

Следствие установило, что эти предприниматели владели крупными авиационными активами на контролируемой Украиной территории. Для предотвращения возможных попыток перерегистрации летательных аппаратов на подставных лиц суд по ходатайству прокурора принял решение об их аресте. В конце концов, было решено передать вертолеты и самолеты в управление АРМА.

После реализации авиапарка, полученные средства будут направлены на приобретение облигаций внутреннего государственного займа, известных как "Военные облигации". Это поможет дополнительно укрепить финансовую устойчивость Украины и обеспечить финансирование вооруженных сил в контексте противодействия агрессии РФ.

Процессуальное руководство по этому делу осуществляет Черкасская областная прокуратура, координирующая все действия следователей и прокуроров. Это обеспечивает законность и прозрачность всех процедур, связанных с обнаружением, арестом и передачей активов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выставило на продажу арестованные квадроциклы коллаборанта Виктора Медведчука и контрабандную электронику, в том числе смартфоны и планшеты, на платформе Prozorro.Продажи. Покупка этих активов принесет государству значительные финансовые поступления и будет способствовать развитию экономики.

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