Представлен World Energy Outlook 2023. Главное из отчета и его презентации:

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– деякий безпосередній тиск глобальної енергетичної кризи зменшився, але енергетичні ринки, геополітика та світова економіка нестабільні, і ризик подальших зривів постійно існує;

– на цьому складному тлі поява нової економіки чистої енергії, з посиленням лідерських позицій сонячної енергетики та електромобілів, дає надію на шлях вперед. Інвестиції в чисту енергію зросли на 40% з 2020 року. У 2020 році кожен 25 проданий автомобіль був електричним; у 2023 році це вже один із п’яти. У 2023 році буде додано понад 500 ГВт генеруючих потужностей з відновлюваних джерел енергії – це новий рекорд. Щодня на впровадження сонячної енергії витрачається понад 1 мільярд доларів США.

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– є три різні сценарії, які відображають поточні реальні умови та вихідні точки. Сценарій заявленої політики (STEPS) надає прогноз на основі останніх налаштувань політики, зокрема енергетичної, кліматичної та відповідної промислової політики. Сценарій оголошених обіцянок (APS) припускає, що всі національні енергетичні та кліматичні цілі, поставлені урядами, виконуються повністю та вчасно. Тим не менш, для досягнення цілей сценарію чистих нульових викидів до 2050 року (NZE), який обмежує глобальне потепління до 1,5°C, ще потрібен значний додатковий прогрес.

– послаблення глобальної енергетичної кризи може стати початком кінця ери викопного палива: імпульс переходу на чисту енергію зараз достатній для того, щоб глобальний попит на вугілля, нафту та природний газ досяг піку до 2030 року;

– незважаючи на високий попит на викопне паливо в останні роки, є ознаки зміни напрямку. Поряд із розгортанням альтернатив з низьким рівнем викидів, темпи, з якими нові активи, які використовують викопне паливо, додаються до енергетичної системи, сповільнилися;

– просте скорочення витрат на нафту і газ не приведе світ у правильний шлях для сценарію NZE. Ключем до впорядкованого переходу є збільшення інвестицій у всі аспекти системи чистої енергії. Невідкладним завданням є прискорення нових проектів чистої енергетики, особливо в багатьох країнах з економікою, що розвивається, за межами Китаю, де до 2030 року інвестиції в енергетичні переходи мають зрости більш ніж у п’ять разів, щоб досягти рівня, необхідного в сценарії NZE;

– чиста електрифікація, підвищення ефективності та перехід на паливо з низьким і нульовим вмістом вуглецю є ключовими важелями, доступними для економік, що розвиваються, для досягнення національних енергетичних і кліматичних цілей. В Індії це означає, що кожен долар доданої вартості індійської промисловості призводить до 30% менше викидів вуглекислого газу. Близько 60% дво- та триколісних автомобілів, проданих у 2030 році, буде електричними, що в десять разів перевищує сьогоднішній показник. В Індонезії частка відновлюваних джерел енергії у виробництві електроенергії подвоїться до 2030 року до понад 35%. У Бразилії біопаливо задовольнятиме 40% попиту на паливо для автомобільного транспорту до кінця десятиліття, порівняно з 25% нині. В Африці на південь від Сахари досягнення різноманітних національних енергетичних і кліматичних цілей означатиме, що 85% нових електростанцій до 2030 року базуватимуться на відновлюваних джерелах енергії. Буде досягнуто значного прогресу на шляху до загального доступу до енергії: приблизно 670 мільйонів людей отримають доступ до сучасних видів палива для приготування їжі, а 500 мільйонів – до електроенергії до 2030 року;

– диверсифікація та інновації є найкращими стратегіями управління залежністю ланцюга поставок чистих енергетичних технологій і найважливіших корисних копалин.

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