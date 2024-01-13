Что будет с курсом доллара в Украине: озвучен прогноз

В Украине курс доллара по состоянию на 13 января достиг 38,3/38,9 грн/$. К концу января стоимость американской валюты может снизиться на 1-1,5%.

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Об этом OBOZ.UA рассказал руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий. Несмотря на то, что новостей о финансовой помощи от ЕС и США до сих пор нет, на размер доллара это напрямую не влияет. Резервы Национального банка остаются на рекордно высокой отметке.

"Нельзя сказать, что помощь задержали. Нам ее еще не определили. Мы ждем решения ЕС, США. И действительно, пока, январь ожидать вообще какой-то существенной финансовой помощи не стоит. Но эта помощь никак не влияет на сам валютный рынок "Она не проходит через валютный рынок. Рынок определяется в основном нашим торговым балансом и спекулятивным сезонным спросом на валюту", - объясняет эксперт.

При этом торговый баланс и в декабре, и, скорее всего, в январе улучшается. Сезонный спрос скорее всего к концу месяца будет снижаться . Давление на гривну также будет ослабляться. "Я думаю, что гривна может укрепиться на 1-1,5%", – прогнозирует Паращий.

При этом причин для резкой девальвации или ревальвации нет. В резервах Нацбанка аккумулировали – 40,5 млрд долларов. При этом год назад эта цифра была на уровне 28,5 млрд. долларов. Начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой также уверен: причин для существенных изменений нет.

"В течение следующей недели глобальные изменения на валютном рынке маловероятны. Так, благодаря вмешательству регулятора в межбанк, баланс между спросом и предложением сохранится, что автоматически отразится на наличном рынке", – объяснил банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Нацбанк не намерен возвращать фиксированный курс доллара из-за ослабления гривны. В регуляторе отмечают, что сложившаяся на рынке ситуация не является неординарной и не угрожает сохранению привлекательности депозитов и ОВГЗ.

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