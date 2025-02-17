Больше не могут скрывать даже у Путина: министр озвучил печальную новость об экономике России

Экономика России замедляется. Ее рост в ноябре и декабре уже перестал быть фронтальным, а в ряде отраслей проявились первые признаки охлаждения.

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Как сообщают росСМИ, об этом на итоговой коллегии Министерства экономического развития РФ заявил его глава Максим Решетников на итоговой коллегии ведомства.

"Мы наблюдаем первые признаки охлаждения экономики. Особенно заметным это стало в декабре: темпы роста замедлились в пищевой промышленности, химическом производстве, деревообработке и отдельных сегментах машиностроения. Также сокращается объем заказов у бизнеса, что ярко видно на примере автомобильного рынка – высокие кредитные ставки приводят к снижению продаж легковых автомобилей, спецтехники и сельхозтехники", – сказал Решетников.

Он объяснил, что ужесточение денежно-кредитной политики, повышение ключевой ставки и макропруденциальных требований привели к сжатию объемов кредитования, что оказывает влияние не только на потребительский спрос, но и на инвестиции, определяющие будущее предложение продукции. Также российский министр подчеркнул, что изменения в денежно-кредитной политике оказывают непосредственное влияние на бюджетные расходы.

"Рост ставок увеличивает стоимость обслуживания государственного долга и обязательств по льготным кредитным программам. В связи с этим правительство уже сейчас занимается их упорядочиванием", – сообщил он.

По его словам, власти страны-агрессора пытаются согласовать дальнейшую денежно-кредитную и бюджетно-налоговую политику, а также оценивают объемы и структуру кредитования. Вдобавок Кабмин думает, как защитить отрасли, пострадавшие от ужесточения денежно-кредитной политики.

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