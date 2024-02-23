"Блокада вышла за пределы": Украина предложила Польше четкий план по границе и пригрозила зеркальными мерами

Украина предложила Польше план деблокады границы между странами – "План взаимопонимания". Такой план включает пять шагов, все они предусматривают участие Европейской комиссии (ЕК) в решении проблемы. При этом, если вопрос границы не будет решен раньше 28 марта (на эту даты назначены межправительственные переговоры), Украина может ввести зеркальные меры на пунктах пропуска.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "Блокада границы со стороны Польши уже давно вышла за пределы блокады зерна. Сегодня эта блокада угрожает национальной безопасности Украины", – говорится в сообщении.

Отдельно отмечается, что вопрос блокирования границы "должен быть решен значительно раньше, чем 28 марта" – даты, когда должно было состояться совместное заседание правительств Украины и Польши. "В противном случае Украина оставляет за собой право применять зеркальные меры по пунктам пропуска", – пригрозили в Кабмине.

План деблокады границы: 5 шагов от Украины

1. Украина соглашается на ограничения, которые предложила Еврокомиссия по аграрному экспорту.

Речь идет об автоматических защитных мерах, представленные в рамках решения Еврокомиссии с предложением продолжить беспошлинную торговлю ЕС и Украины. Это, в частности, об ограничения на мясо птицы, яйца, сахар.

Украина соглашается с предложением экспортировать в ЕС эти товары без квот и пошлин в объемах не больше, чем в среднем в 2022 и 2023 годах. Если экспортировать больше, то возвращаются ограничения.

"Мы также готовы продолжать механизм верификации экспорта зерна, кукурузы, подсолнечника и рапса. То есть без разрешения Польши эти четыре группы товаров не попадут на польский рынок", – говорится в сообщении.

2. Украина направляет обращение в Еврокомиссию с предложением провести неотложный скрининг.

Это анализ кластеров 4 и 5, в которые входит аграрная политика и транспорт. "Это нужно для того, чтобы раз и навсегда снять манипуляции по качеству нашей аграрной продукции, а также к тому, соответствует ли поддержка наших аграриев стандартам Всемирной торговой организации (ВТО)", – объяснил Шмыгаль.

В то же время, принципиальная позиция Украины остается прежней. Это полная либерализация торговли с ЕС и продолжение "экономического безвиза". "Вопрос торговли Украины и ЕС будет решаться именно с ЕС, а не на уровне отдельных стран", – заявили в Кабмине.

3. Остановить российский аграрный экспорт в ЕС

"Предлагаем польскому правительству принять совместное обращение в Еврокомиссию с призывом остановить российский аграрный экспорт в ЕС. За 11 месяцев 2023 года Россия продала в Европу агропродукции и продуктов питания на 2,5 млрд евро. 5,1 млн тонн продовольствия. За весь 2022 год – 4,9 млн тонн. Российский экспорт продовольствия в ЕС растет во время войны! Это нужно остановить!" – заявили в Кабмине.

Также правительство Украина обращается к Еврокомиссии еще с двумя предложениями:

рассмотреть дополнительные ограничения и усиленный мониторинг на аграрный импорт третьих стран в ЕС, как это происходит сейчас с Украиной;

как это происходит сейчас с Украиной; запустить совместный контроль на границе Украины и стран ЕС, а также расширить пилотный проект обмена таможенной информацией.

4. Создать "Трехсторонний штаб: Украина, Польша, Европейская комиссия".

Штаб предлагается созвать под сопредседателем аграрных министров Украины, Польши и представителя Еврокомиссии. К работе этого штаба также присоединятся украинские и польские аграрные ассоциации. "Мы должны работать круглосуточно, чтобы оперативно разрешать все недоразумения", – подчеркнули в правительстве.

5. Обеспечить беспрепятственный пропуск не аграрных товаров через границу.

"Мы благодарны польскому правительству за четкую позицию по пропуску через границу боеприпасов, военного оборудования, гуманитарной помощи, медицинских средств. Полагаем, что такой подход должен быть распространен на критически необходимое Украине горючее", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Украина приветствует инициативу премьер-министра Польши Дональда Туска внести в список объектов критической инфраструктуры пограничные пункты пропуска с Украиной и соответствующие участки железной дороги. Со своей стороны, украинское правительство также приняло соответствующие решения о признании пограничных пунктов пропуска с западными соседями критической инфраструктурой.

"Одновременно мы рассчитываем, что общий Трехсторонний штаб найдет решение о беспрепятственном пропуске других групп товаров. Ведь сегодня на границе с обеих сторон находятся более 9 тысяч грузовиков", – говорится в плане.

Как сообщал OBOZ.UA, представители польского правительства не приехали на встречу с украинскими коллегами на границе. На этом фоне Кабинет министров Украины обратился ко всем полякам и напомнил, что Украина не поставляет зерно в соседнюю страну.

Тем временем на границе Украины и Польши продолжаются провокации. В частности, польские протестующие включили сирену, чтобы запугать украинцев в автобусах.

Кроме того, 23 февраля забастовщики совершили новое нападение на украинские грузы. На этот раз в железнодорожном пункте пропуска "Дорогуск" неизвестные повредили рапс в трех вагонах-зерновозах. Продукция снова шла через территорию Польши транзитом в Германию.

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