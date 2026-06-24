Бензоколонка без бензина. Россия просит топливо у Казахстана – Reuters

Россия обсуждает с Казахстаном возможность закупки около 50 тысяч тонн бензина АИ-92. Цель – смягчение дефицита топлива, вызванного остановками нефтеперерабатывающих заводов и проведением на них внеплановых ремонтов.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается: вызванные атаками украинских дронов остановки нескольких крупных нефтеперерабатывающих заводах в центральной России сократили производство бензина примерно на 25% в годовом исчислении.

В связи с этим, подчеркивается, российское правительство ищет пути стабилизации рынка. Среди рассматриваемых вариантов:

ограничения на экспорт топлива;

увеличение субсидий нефтепереработчикам;

импорт бензина.

"Россия ведет переговоры с Казахстаном об импорте около 50 тыс. тонн бензина АИ-92... Довольно необычный шаг для одной из крупнейших стран-экспортеров топлива в мире", – говорится в сообщении.

Впрочем, подчеркивается, даже если Казахстан согласится продать РФ топливо, на общую ситуацию там это особо не повлияет. Ведь:

По сравнению с Россией Казахстан является относительно небольшим производителем.

По словам источников медиа, "объемы поставок вряд ли будут значительными".

На заправках дефицит и очереди

Тем временем, проблемы с топливом уже ощутили на себе обычные россияне. Сообщения о нехватке бензина поступают из разных регионов страны, включая оккупированный Крым и часть Сибири. На отдельных заправках вводят ограничения на продажу топлива, а водители жалуются на длинные очереди.

Кроме того, в отдельных регионах цены на бензин поднялись до 90-120 рублей за литр, тогда как раньше российские водители привыкли покупать его по 60-70 рублей. Даже по более высокой цене топливо нередко приходится искать на нескольких АЗС из-за перебоев с поставками.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, пока кремлевский режим пытается покрыть дефицит топлива, который сам же и отрицает, российские граждане возмущаются и обвиняют чиновников, олигархов и спекулянтов. Россияне отказываются связывать кризис с украинскими ударами. Признать такую связь означало бы согласиться с тем, что война уже дошла до российского тыла и влияет на повседневную жизнь.

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