Россия "сломалась" и готова закупать бензин за границей: на заправках дефицит и очереди – Reuters

Российские власти серьезно рассматривают возможность импорта бензина и дизельного топлива, чтобы преодолеть дефицит, возникший после серии украинских ударов по местной нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Жители страны-агрессора столкнулись с ростом цен и тотальной нехваткой топлива на АЗС.

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В то же время в РФ рассматривается механизм субсидирования импортного топлива для сдерживания цен на внутреннем рынке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли и данные российских медиа.

Вопрос импорта, в частности, обсуждался на совещании под председательством вице-премьера РФ Александра Новака. По данным собеседников агентства, власти ищут способы компенсировать перебои с поставками российского бензина и дизельного топлива, возникшие после атак на российские НПЗ.

По информации источников, Россия уже готовится принять первую партию бензина морским путем из Азии. Для страны, которая еще в прошлом году экспортировала почти 5 млн тонн бензина и входит в число крупнейших мировых поставщиков нефтепродуктов, такая ситуация является нонсенсом.

За последнюю неделю производство бензина в России упало примерно на 25% по сравнению со средним показателем июня 2025 года. Суточный выпуск сократился до около 90 тыс. тонн. В то же время морской экспорт нефтепродуктов в первой половине июня снизился на 15% – до 3,3 млн тонн из-за внеплановых остановок заводов после атак беспилотников.

Проблемы уже ощутили на себе обычные россияне. Сообщения о нехватке бензина поступают из разных регионов страны, включая оккупированный Крым и часть Сибири. На отдельных заправках вводят ограничения на продажу топлива, а водители жалуются на длинные очереди.

Кроме того, в отдельных регионах цены на бензин поднялись до 90-120 рублей за литр, тогда как раньше российские водители привыкли покупать его по 60-70 рублей. Даже по более высокой цене топливо нередко приходится искать на нескольких АЗС из-за перебоев с поставками.

Украинские удары в последние месяцы затронули ряд ключевых объектов российской нефтепереработки, в частности комплекс ТАНЕКО в Татарстане и Московский НПЗ. Из-за повреждений отдельные предприятия были вынуждены временно останавливать или сокращать переработку нефти.

Чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации в преддверии летнего сезона, российские власти уже запретили экспорт бензина и авиационного топлива до конца июля. Ранее Москва пыталась компенсировать дефицит поставками из Беларуси и рассматривала вариант закупок в Казахстане, однако этих ресурсов оказалось недостаточно.

Как сообщал OBOZ.UA, пока кремлевский режим пытается покрыть дефицит топлива, который сам же и отрицает, российские граждане возмущаются и обвиняют чиновников, олигархов и спекулянтов. Россияне отказываются связывать кризис с украинскими ударами. Признать такую связь означало бы согласиться с тем, что война уже дошла до российского тыла и влияет на повседневную жизнь.

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