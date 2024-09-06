В украинских банках заметно переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта

В украинских банках снизили курс наличного доллара. В полдень 6 сентября там покупают валюту в среднем по 41 грн ,а продают по 41,4 грн. Что на 10 коп. дешевле как в покупке, так и в продаже, чем вечером предыдущего дня.

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В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,27-41,6 грн. Так:

ПриватБанк – 41,37 грн;

Укрэксимбанк – 41,4 грн;

Укргазбанк – 41,6 грн;

Райффайзен Банк – 41,27 грн;

ПУМБ – 41,4 грн;

Сенс Банк – 41,3 грн;

УкрСиббанк – 41,5 грн;

Универсал Банк – 41,3 грн;

OTP Bank – 41,35 грн.

Покупают же они ее по 40,3-41,1 грн. В частности:

ПриватБанк – 40,77 грн;

Укрэксимбанк – 40,8 грн;

Укргазбанк – 41,1 грн;

Райффайзен Банк – 40,85 грн;

ПУМБ – 40,9 грн;

Сенс Банк – 40,9 грн;

УкрСиббанк – 40,9 грн;

Универсал Банк – 40,3 грн;

OTP Bank – 40,9 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Курс доллара в обменниках

Переписали стоимость валюты и в обменниках. В полдень 6 сентября там определили ее курс в средние 40,91/41,41 грн (покупка/продажа), что:

на 6 коп. дороже в покупке, чем вечером предыдущего дня;

осталось на том же уровне в продаже.

Что будет с долларом с понедельника

В то же время, в украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара – прежде всего, в продаже. По прогнозам, в течение следующей недели (9-15 сентября), стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,2-41,8 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

Такие же процессы ожидаются в обменниках, рассказали OBOZ.UA в банковском секторе. Прогнозируется, что с понедельника курс доллара в обменных пунктах будет находиться в пределах 41,2-41,8 грн.

В целом же, отмечается, во вторую неделю сентября вряд ли стоит ожидать существенных изменений на валютном рынке. Так, после незначительного курсового движения вверх, произошедшего в конце августа, валютные колебания будут проходить в новых пределах 41,2-41,8 грн на наличном рынке.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине выгоднее покупать доллар утром и в конце недели, тогда валюта при других стабильных условиях может стоить немного меньше. Если вы совершаете операции на значительную сумму, то некоторые обменники могут предложить индивидуальный, более выгодный курс.

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