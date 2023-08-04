Банки зафиксировали курс доллара? Сколько стоит валюта США

Украинские банки, похоже, зафиксировали наличный курс доллара на среднем уровне 36,9/37,5 грн (в покупке/в продаже). Такая стоимость американской валюты наблюдается уже третье утро подряд – со 2 августа. А вот на черном рынке произошли изменения. Утром 4 августа там выставили курс на уровне 37,3/37,5 грн (в покупке/в продаже), что на 2 коп. дороже в покупке и на 10 коп. в продаже, чем днем ранее.

Видео дня

Среди больших банков самую высокую стоимость доллара в покупке установили ПУМБ и Креди Агриколь Банк – 37 грн. За ними следуют:

Укрэксимбанк – 36,95 грн;

Райффайзен Банк, Укргазбанк – 36,8 грн;

ПриватБанк – 36,75 грн;

OTP Bank – 36,5 грн.

Продают валюту США дороже всего в Креди Агриколь Банке – 38 грн. Далее идут:

Укрэксимбанк, ПУМБ – 37,75 грн;

Райффайзен Банк – 37,7 грн;

Укргазбанк – 37,5 грн;

ПриватБанк, OTP Bank – 37,35 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Что будет дальше

До середины августа наличный курс доллара в Украине будет колебаться в пределах коридора в 37-37,5 грн, рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: глобальные изменения – маловероятны.–

Банкир объяснил: дело в том, что Нацбанк прилагает максимальные усилия, чтобы сохранить ситуацию на рынке в контролируемом состоянии. Причиной этого стали российские атаки на портовую и "аграрную" инфраструктуру.

"На рынке образовались своеобразные тиски. Информация о внедрении европейских коридоров солидарности с объемом экспорта 4 млн тонн в месяц может стать решением созданной врагом проблемы", – объяснил Лесовой.

Впрочем, признал он, нынешние проблемы с экспортом могут привести к ому, что отмена фиксированного курса доллара в Украине будет временно отложена. Однако, подчеркнул банкир, стоит помнить: Нацбанк все же снизил учетную ставку, что должно стать своеобразной прелюдией к постепенной либерализации валютного рынка.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем глава НБУ Андрей Пышный анонсировал отмену фиксированного курса доллара. Однако, сражу же подчеркнул он, сроки такого перехода не установлены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!