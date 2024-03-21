Банки в Украине показали рекордную прибыль: стало известно, сколько заработали в 2024-м

Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-феврале 2024 года составила 25,897 млрд. Это на 21% больше, чем в январе-феврале прошлого года. Так, доходы банков за январь-февраль 2024 г. выросли на 19% до 78,565 млрд грн.

При этом процентные доходы выросли на 21% до 56,134 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Банки увеличили процентные доходы и сократили отчисления в резервы. Расходы выросли на 19% до 52,667 млрд гривен. Банки сократили отчисления резервов под предстоящие убытки на -0,121 млрд гривен.

Также отметим налог для банков. "Почти половина прибыли банков должна быть уплачена как налог на прибыль по новому закону – 46%, или 73,45 млрд грн. Для сравнения, в 2021 году налог был почти в 12 раз меньше: 6,37 млрд грн, или 7,6 % от прибыли", – подчеркивают эксперты.

Как сообщал ранее OBOZ.UА, клиент Monobank рассказал о том, как его счет был заблокирован после того, как он с одного телефона вошел в два банковских аккаунта банка (в свой и своей матери). Он предположил, что ситуация, когда клиент с одного телефона использует сразу две учетные записи, воспринимаются финансовым мониторингом как нарушение и блокируют счета. В Monobank эту информацию отрицать не стали.

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