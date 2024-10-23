Банки Украины готовятся заметно менять курс доллара: чего ожидать

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, до конца недели недели (27 октября) октября стоимость валюты в них будет находится в пределах 41,2-41,7 грн. Вечером же 23 октября они установили его на уровне 41,1/41,59 грн (покупка/продажа). Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такая же ситуация прогнозируется и в обменниках, рассказали OBOZ.UA в банковском секторе. Так:

ожидается, что курс доллара в них будет находиться в пределах 41,2-41,7 грн;

вечером 23 октября там определили стоимость валюты в средние 41,04/41,5 грн (покупка/продажа).

"Сохранится равновесие между спросом и предложением. А дальнейший рост курсов будет слишком медленным и малозаметным", – рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

При этом подчеркивается: ежедневные курсовые изменения ожидаются в пределах до 0,3-0,5 грн в банках. И до 0,5 грн в обменных пунктах.

Курсовые отклонения прогнозируются в пределах 2% в неделю.

Украинцы могут отменить обмен долларов

В то же время, украинцы могут провести т.н. "обратный обмен валюты" – т.е. сдать только что полученную валюту (к примеру, доллары) и получить назад свои деньги. Это предусмотрено правилами Нацбанка. Впрочем, время для такого обмена строго ограничено – провести его можно только в течение 15 минут после совершения операции.

Еще одним условием для проведения обратного обмена, рассказали в НБУ, является наличие квитанции. Либо расчетного документа.

"Вы можете провести обратную валютно-обменную операцию в течение 15 минут после обмена. Но только если у вас есть квитанция или расчетный документ. Это предусмотрено Постановлением правления НБУ №2 "Об утверждении Положения об осуществлении операций с валютными ценностями", – рассказали в регуляторе.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч., доллары. Причем, на "законных" основаниях. Дело в том, что действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных банкнот.

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