Банки решили изменить курс доллара в Украине: какую выставили новую цену валюты

Утром 10 августа банки Украины изменили курс наличного доллара – правда, только в продаже, повысив его на 5 коп., до 37,55 грн. В покупке он остался прежним – 37 грн.

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Среди крупных учреждений самую высокую стоимость валюты в покупке выставили в Укрэксимбанке – 37 грн. Далее идут:

Укрсиббанк – 36,95 грн;

Креди Агриколь Банк, Укргазбанк, Райффайзен Банк, Ощадбанк – 36,8 грн;

ПриватБанк – 36,7 грн;

OTP Bank – 36,5 грн;

Универсал Банк – 36,1 грн.

Продают доллар дороже всего в Креди Агриколь Банке – 37,9 грн. За ним следуют:

Ощадбанк – 37,85 грн;

Укрэксимбанк – 37,8 грн;

Райффайзен Банк – 37,7 грн;

Укрсиббанк – 37,65 грн;

Укргазбанк – 37,5 грн;

OTP Bank – 37,45 грн;

ПриватБанк, Универсал Банк – 37,3 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Какой курс на черном рынке

Изменения произошли и на черном рынке. Здесь курс выставили на уровне 37,35/37,45 грн (в покупке/в продаже), что:

на 2 коп. дороже в покупке, чем днем ранее;

осталось на прежнем уровне в продаже.

Какой курс выставили в НБУ

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Отметим: ранее в регуляторе рассказали OBOZREVATEL, что, вероятно, не будут менять официальный курс доллара в 36,6 грн до конца 2023 года. Что вселяет оптимизм касаемо ситуации на рынке, ведь ранее там прогнозировали, что к окончанию 2023-го официальный курс придется повышать до 38,2 грн.

Отсрочат же и ограничат ослабление курса гривни несколько факторов. В частности:

меры по повышению привлекательности нацвалюты;

существенная международная финансовая поддержка.

Каким будет курс до конца недели

Как рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в ближайшие дни в Украине не ожидается резкого изменения наличного курса доллара – до 13 августа американская валюта будет стоить 37-37,5 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, точный прогноз курса доллара в Украине после войны рассчитать невозможно. Однако аналитики смогли назвать факторы, которые будут на него влиять. В зависимости от них им удалось смоделировать несколько вариантов поведения валютного рынка.

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