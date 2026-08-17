Банки "планируют" заметно менять курс доллара: украинцам рассказали, к чему готовиться

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до 16 августа стоимость валюты в них будет находиться в пределах 44,8-45,2 грн. Вечером же 17 августа 2026 года там покупали валюту в среднем по 44,5 грн, а продавали по 44,98 грн. Таким образом, до конца недели не исключается удорожание доллара как в покупке, так и в продаже.

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Такая же ситуация ожидается в обменниках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, стоимость наличной валюты в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 44,8-45,2 грн. Вечером же 17 августа там:

покупали доллар по 44,45 грн;

продавали – по 44,95 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах. А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом же, отметил банкир, на текущей неделе валютный рынок "окажется между двумя противоположными силами". Так:

С одной стороны – стоимость топлива, импорт и инфляционные риски будут поддерживать спрос на валюту.

С другой – повышенная учетная ставка, политика Национального банка и рост доходности депозитов будут сдерживать курсовые колебания.

"Конечно, психологические волны никуда не исчезнут. Разговоры о тяжелой зиме, энергетических рисках и возможном подорожании товаров могут подталкивать людей к покупке валюты. При резком увеличении спроса обменники способны расширить спрэд до 1-1,3 грн", – признал Лесовой.

Впрочем, отметил он,такие эпизоды не изменят базовый тренд. Ведь:

Межбанк находится под контролем.

Гривневые инструменты обеспечивают конкурентную доходность.

"Следовательно, в течение 17-23 августа горючее и импорт будут подогревать спрос на валюту. Но депозиты, учетная ставка и политика НБУ будут работать как система "шумопоглощения", – рассказал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, банки и обменники не могут отказать в приеме долларов из-за года выпуска купюр. Наоборот, они должны принимать банкноты всех годов, начиная с 1914-го – в т. ч. 1996-го, 2013-го и др. Однако только при условии, что дизайн таких купюр полностью соответствуют требованиям Федеральной резервной системы США (ФРС, аналог центробанка). Такое же условие действует для элементов защиты купюр.

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