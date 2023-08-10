Банки определились с курсом доллара на новую неделю: стоит ли сдавать валюту

В ближайшее время украинцы могут не бежать в банки сдавать наличные доллары, ведь по крайней мере до 20 августа курс будет оставаться на прежнем уровне 37-37,5 грн. При этом разница между курсами покупки и продажи, а также текущие колебания, составят 15-25 коп.

Видео дня

Об этом OBOZREVATEL рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил, что НБУ сохраненяет баланс между спросом и предложением:

внимательно отслеживая любые ажиотажные движения на рынке;

"своевременно останавливая их".

"Таким образом, в течение 14-20 августа глобальные изменения на наличном валютном рынке вряд ли произойдут. Курсовые рамки останутся без изменений", – подчеркнул он.

Что будет влиять на курс доллара

По словам Лесового, на предстоящей неделе на наличный рынок будет влиять несколько факторов. В частности:

объем и своевременность макрофинансовой поддержки от стран-партнеров Украины и международных финансовых организаций;

постепенное развитие всех сфер экономики;

эффективные действия ВСУ в активной фазе контрнаступления;

"вероятны новые террористические атаки страны-агрессора";

ситуация с экспортом.

"Крайне важным станет как можно скорейшее и выгодное для Украины решение экспортных трудностей. Ведь ежемесячно экспорт сельхозпродукции приносил в казну Украины в среднем около 600 мл. долларов, что является важным источником пополнения госбюджета. А доля экспорта агропродовольственной продукции в общем экспорте Украины по результатам I полугодия 2023 года составляет 61%", – объяснил Лесовой.

Какой курс сегодня

Утром 10 августа банки Украины выставили наличный курс доллара на уровне 37-37,55 грн (в покупке/в продаже). Что:

на 5 коп. дороже в продаже, чем днем ранее;

осталось на том же уровне в покупке.

Среди крупных учреждений самую высокую стоимость валюты в покупке выставили в Укрэксимбанке – 37 грн и Укрсиббанке – 36,95 грн. Продавали доллар дороже всего в Креди Агриколь Банке – 37,9 грн и Ощадбанке – 37,85 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в НБУ рассказали, что, вероятно, не будут менять официальный курс доллара в 36,6 грн до конца 2023 года. Что вселяет оптимизм касаемо ситуации на рынке, ведь ранее там прогнозировали, что к окончанию 2023-го официальный курс придется повышать до 38,2 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!