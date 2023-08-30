Банки определились с курсом доллара на начало сентября: чего ожидать украинцам

В начале осени в Украине не ожидается каких-либо значительных изменений наличного курса доллара. По прогнозам, по крайней мере до 3 сентября американская валюта будет стоить 38-39 грн.

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Об этом OBOZREVATEL рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил:

текущие колебания ожидаются в рамках 10-30 коп.;

разница между курсами покупки и продажи валюты "вряд ли превысит 25 коп.".

При этом он подчеркнул: ныне рынок живет в ожидании начала реализации Нацбанком валютной либерализации. А а потому "любые изменения, так сказать, "накануне", маловероятны".

"Экономических оснований для этого попросту нет. Коридор допустимых колебаний будет в пределах 38- 39 грн/доллар", – сказал банкир.

Что предполагает либерализация валютного рынка

По словам Лесового, изменения отНБУ ожидаются уже в сентябре. В частности, речь о возврате к:

инфляционному таргетированию;

плавающему курсу валют.

Если же эти меры будут реализованы, отметил Лесовой, курсовые коридоры расширятся. В частности, стоимость доллара будет колебаться в рамках 37-40 грн.

Какой курс сегодня

Пока же наличный доллар в Украине дешевеет. Так, утром 30 августа банки установили его курс на среднем уровне 37,5/38,2 грн (покупка продажа). Это на 10 копеек ниже, чем днем ранее – как в покупке, так и в продаже.

Пересчитали курс и на черном рынке. При этом изменения здесь неоднородные:

в покупке доллар подорожал на 6 коп. – до средних 37,83 грн;

в продаже подешевел на 9 коп. – до 38 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, в Украине с 29 августа изменили правила продажи валюты. НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту. Также увеличили ежемесячный лимит на продажу валюты для размещения на депозите.

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