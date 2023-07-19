Банки обновили курс доллара: где самый выгодный

Утром 19 июля украинские банки установили наличный курс доллара на среднем уровне 36,7/37,3 грн (в покупке/продаже). Это на 5 коп. дешевле в продаже, чем днем ранее. В покупке стоимость американской валюты осталась на прежнем уровне.

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Среди больших банков дороже всего покупают доллар ПУМБ и Укрэксимбанк – 36,75 грн. Далее идут:

Укргазбанк, Райффайзен Банк – 36,7 грн;

ПриватБанк – 36,55 грн;

Креди Агриколь Банк – 36,5 грн.

Самый высокий курс в продаже выставили в Креди Агриколь Банке – 37,6 грн. За ним следуют:

Укрэксимбанк – 37,55 грн;

ПУМБ – 37,5 грн;

Укргазбанк, Райффайзен Банк – 37,3 грн;

ПриватБанк – 37,15 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

На черном рынке курс выставили на уровне 37,1/37,2 грн (в покупке/продаже). Это:

на 1 коп. дороже в покупке, чем днем ранее;

на 2 коп. в продаже.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Когда отменят фиксированный курс

Фиксированный курс валют в Украине точно будет отменен. Эта цель указана в обновленной стратегии Национального банка.

Впрочем, по словам финансового аналитика ICU Михаила Демкива, ожидать этого в ближайшем времени не стоит. Он прогнозирует: возврат к плавающему курсу произойдет не раньше начала 2024 года.

"Не уверен, что до конца этого года, возможно, где-то в начале следующего нас ждет переход к ситуации, когда СМИ снова каждый день будут обнародовать курс НБУ, и он будет меняться. Наверное, не очень резко, учитывая все ограничения, которые еще существуют, но постепенно он будет колебаться в обе стороны", – отметил Демкив.

При этом в самом НБУ конкретных сроков перехода к плавающему курсу доллара не устанавливают, о чем заявляли неоднократно. В Нацбанке уверяют: на такой шаг пойдут только при условии наличия соответствующих макроэкономических показателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, точный прогноз курса доллара в Украине после войны рассчитать невозможно. Однако аналитики смогли назвать факторы, которые будут на него влиять. В зависимости от них им удалось смоделировать несколько вариантов поведения валютного рынка.

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