Банки готовятся менять курс доллара: украинцам рассказали, чего ожидать с понедельника

По прогнозам, в течение следующей недели (11-18 ноября) в украинских банках курс наличного доллара будет находится в пределах 41,2-41,9 грн. Вечером же 8 ноября они установили его на уровне 41,2/41,65 грн (покупка/продажа). Таким образом, не исключается рост курса в продаже при его сохранении в покупке.

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А вот в обменниках ожидается рост курса как в покупке, так и в продаже. Так:

Прогнозируется, что с понедельника стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,2-41,8 грн.

Вечером 8 ноября они определили стоимость американской валюты в средние 41,13/41,57 грн.

В целом же, отмечается, на следующей неделе ситуация на валютном рынке может быть достаточно оптимистичной. В частности, спрос и предложение могут "быть уравновешенными, естественным путем".

"В то же время Нацбанк не бросит рынок на произвол судьбы. Ведь он будет готов в любой момент в случае угрозы вмешаться и удовлетворить спрос, таким образом достигая общего баланса", – рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Он отметил: положительные новости об очередном транше от МВФ и одобрении странами G7 кредита на почти 50 млрд долларов "сделают невозможным напряжение на межбанке". Ведь часть средств из которого поступит в страну еще в этом году,

С другой стороны, в скором времени начнется глобальный предпраздничный период, которому предшествует сезон скидок – "Черная пятница". Поэтому, отметил Лесовой, на наличном рынке также стоит ожидать относительного равновесия.

"Спрос на валюту, который в это время "обычно в среднем на 10% больше, чем в другие месяцы", будет гасить часть граждан, которые будут продавать валюту. Чтобы "сделать необходимые предпраздничные закупки и воспользоваться скидками", – объяснил банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, рассказал старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай, Нацбанк заинтересован в том, чтобы гривневые депозиты и облигации оставались привлекательными для населения. То есть их доходность перекрывала годовую девальвацию гривни. А потому те украинцы, которые просто скупают иностранную валюту, в т. ч. доллары, и хранят ее дома вместо покупки облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) или открытия депозита, теряют стоимость этих средств.

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