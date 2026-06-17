Банки "готовятся" к новому курсу доллара: украинцам рассказали, чего ожидать в ближайшие дни

В украинских банках ожидается заметное изменение курса доллара. По прогнозу, до 21 июня стоимость валюты в них будет находиться в пределах 44,3-45 грн. Вечером же 17 июня там покупали доллар в среднем по 44,55 грн, а продавали по 45,09 грн. Таким образом, до конца недели не исключается удешевление валюты как в покупке, так и в продаже.

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Такая же ситуация ожидается в обменниках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, курс в будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 44,3-45 грн. Вечером же 17 июня там:

покупали валюту по 44,59 грн;

продавали – по 45 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом же, отметил банкир, до конца текущей недели валютный рынок Украины будет ориентироваться прежде всего на решение НБУ по учетной ставке. Так:

Заседание монетарного комитета намечено на 18 июня.

Его результаты "могут определить общую тональность рынка на ближайшие несколько месяцев".

"Ожидается, что Национальный банк не будет менять ключевую ставку и оставит ее на уровне 15%. Такой сценарий выглядит наиболее вероятным, поскольку нынешняя экономическая ситуация не дает достаточных оснований ни для смягчения, ни для усиления монетарной политики", – отметил Лесовой.

В то же время, подчеркнул банкир, главным механизмом стабилизации на валютном рынке будет оставаться режим "управляемой гибкости". Благодаря которому:

Нацбанк может реагировать "на перекосы между спросом и предложением из-за валютных интервенций".

Что, по словам банкира, особенно важно в условиях, когда психологическое давление на рынок остается высоким из-за регулярных ракетно-дроновых атак.

"Валютный рынок, вероятнее всего, останется в пределах умеренной стабильности. Возможны короткие колебания, но оснований для существенного изменения курсовой динамики пока нет", – спрогнозировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, несмотря на то, что в последнее время официальный курс доллара в Украине побил несколько рекордов, в экспертной среде не ожидают обвала гривни. По прогнозам, максимум, что может произойти – это ощутимые временные колебания.

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