Банки "готовятся" к новому курсу доллара: украинцам рассказали, чего ожидать в ближайшие дни

В украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до конца текущей недели (10 мая) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 43,75-44,5 грн. Вечером же 4 мая там покупали доллар в среднем по 43,7 грн, а продавали по 44,15 грн. Таким образом, не исключается подорожание валюты как в покупке, так и в продаже.

Такая же ситуация прогнозируется в обменниках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, курс в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 43,75-44,5 грн. Вечером же 4 мая в обменниках:

покупали валюту в среднем по 43,49 грн;

продавали – по 43,96 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом же, рассказал банкир, в начале мая Нацбанк продолжит насыщать валютой рынок. "Съедая" при этом чрезмерный спрос.

"Начало мая вряд ли станет исключением из текущих обстоятельств, по которым Национальный банк удерживает валютный рынок в контролируемом состоянии. Регулятор по-прежнему будет внимательно следить за изменениями спроса и оперативно сглаживать его", – рассказал банкир.

В то же время, подчеркнул Лесовой, в настоящее время нет признаков дефицита валюты. Хотя спрос и является ощутимым.

"Однако ажиотажа не наблюдается. Поэтому пройдет без "очередей у ​​обменников", – резюмировал банкир.

