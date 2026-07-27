Банки "готовятся" к новому курсу доллара: украинцам рассказали, чего ожидать с 1 августа

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до 2 августа стоимость валюты в них будет находиться в пределах 44,8-45 грн. Вечером же 26 июля 2026 года там покупали валюту в среднем по 44,55 грн, а продавали по 44,99 грн. Таким образом, до конца недели не исключается удорожания доллара как в покупке, так и в продаже.

Видео дня

Такая же ситуация ожидается в обменниках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, стоимость наличной валюты в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 44,8-45 грн. Вечером же 26 июля там:

покупали доллар по 44,32 грн;

продавали – по 44,87 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах. А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом же, отметил банкир, последние дни июля и начало августа, вероятнее всего, не принесут существенных изменений на валютном рынке. Так:

Курсовые колебания будут оставаться умеренными.

Основные показатели будут находиться в пределах уже сложившихся диапазонов.

"Ежедневные изменения курсов могут носить преимущественно технический характер и измеряться несколькими копейками. Наличный рынок не будет демонстрировать повышенной активности", – рассказал Лесовой.

А то же время, отметил он, ажиотажного спроса на валюту в банках и обменниках не ожидается. Ведь у большинства украинцев "нет веских причин для массовой покупки долларов".

"Таким образом, на грани месяцев валютный рынок будет оставаться сбалансированным. НБУ будет контролировать ситуацию, наличный спрос будет сдержан, а курсовые колебания вряд ли выйдут за пределы прогнозируемых диапазонов", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, год выпуска долларов не может стать предлогом для отказа их приема банками и обменниками. Наоборот, те должны принимать банкноты всех годов, начиная с 1914-го – в т. ч. 1996-го, 2013-го и др.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!