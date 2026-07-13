Банки "готовятся" к новому курсу доллара: чего ожидать украинцам в ближайшие дни

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до 19 июля стоимость валюты в них будет находиться в пределах 44,5-45 грн. Вечером же 13 июля там покупали валюту в среднем по 44,4 грн, а продавали по 44,91 грн. Таким образом, до конца недели не исключается удорожание доллара как в покупке, так и в продаже.

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Такая же ситуация ожидается в обменниках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, курс в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 44,5-45 грн. Вечером же 13 июля там:

покупали валюту по 44,14 грн;

продавали – по 44,87 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах. А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом же, отметил банкир, на текущей неделе валютный рынок будет оставаться в относительно контролируемом состоянии. В частности, основные курсовые изменения, "скорее всего, будут происходить в рамках тенденций, сформировавшихся с начала июля".

"После установления официального курса доллара на уровне 44,79 грн, рынок фактически двигается вокруг этой отметки. Не демонстрируя резких отклонений", – рассказал Лесовой.

Он объяснил: ожидаемый диапазон для доллара составляет 44,4-45 грн. Что является "довольно узким коридором", свидетельствующим о том, что, несмотря на ежедневные колебания, общая ситуация остается прогнозируемой.

Кроме того, подчеркивается, спрос на валюту со стороны импортеров будет сохраняться. Однако, отмечается, при отсутствии дополнительных шоков он "вряд ли приведет к неконтролируемому росту курсов".

"Базовый прогноз для гривни остается умеренным: резких скачков курса пока не ожидается. Но эта умеренность зависит от действий НБУ, ситуации с горючим, активности импортеров и всеобщего военного контекста", – рассказал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, год выпуска долларов не может стать предлогом для отказа их приема банками и обменниками. Наоборот, те должны принимать банкноты всех годов, начиная с 1914-го – в т. ч. 1996-го, 2013-го и др.

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