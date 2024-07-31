App Store в Украине заблокировал десятки приложений: Федоров раскрыл причину

В Украине добились блокировки 50 приложений с нелегальными онлайн-казино в App Store, а также наладили быстрый процесс блокирования новых нарушений. Параллельно в Украине готовится ко второму чтению законопроект о запрете рекламы игорных заведений и усилении регулирования игорного бизнеса.

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Об этом сообщил Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины. Ранее по инициативе Президента Украины было сделано обращение к компаниям Apple и Google с просьбой ограничить доступ к приложениям, нарушающим законодательство Украины по азартным играм.

В результате App Store уже принял первые решения и заблокировал 50 нелегальных приложений. Минцифра также наладила фаст-трек процесс с Apple, позволяющим оперативно блокировать вновь обнаруженные нарушения.

"Все приложения, которые будет выявлять и передавать команда Минцифры, будут немедленно заблокированы. Граждане, имеющие информацию о таких случаях, могут сообщать об этом по электронной почте [email protected] с темой письма "Блокировка казино", – сообщил Федоров. Переговоры с Google еще продолжаются, но Федоров выразил уверенность, что вскоре будут достигнуты аналогичные результаты.

Законопроект о запрещении рекламы казино

Одновременно с блокированием нелегальных онлайн-казино в Украине активно обсуждается законопроект, направленный на усиление регулирования игорного бизнеса. Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") сообщил, что этот готовящийся ко второму чтению законопроект предусматривает полный запрет рекламы игорных заведений и прекращение их спонсорской деятельности.

Эти меры направлены на борьбу с распространением азартных игр среди военнослужащих и поддержание их психологического здоровья. По словам Гетманцева, новые правила также включают в себя строгие ограничения для игроков и операторов, имеющих игровые лицензии, регулирование времени игры и объема денежных затрат.

Значительно расширен также механизм блокировки нелегальных игровых сайтов, что позволит более эффективно бороться с незаконными платформами. Ограничения также распространяются на область лотерей.

Предпосылки законодательных изменений

Инициатива об усилении регулирования игорного бизнеса в Украине получила значительный толчок после обращения военнослужащего 59-й бригады Павла Петриченко в социальной сети X (бывший Twitter). Он осветил проблему игромании среди военнослужащих, что приводит к финансовым трудностям и даже потере военного оборудования.

Петриченко также подал электронную петицию на сайте Президента Украины, призывая запретить азартные игры для военных, блокировать рекламу азартных игр с использованием военной символики и ввести другие меры по предупреждению этой проблемы. Петиция набрала необходимые 25 тысяч подписей в сутки, что подчеркивает остроту вопроса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2023 году более 6,5 тысячи украинских государственных чиновников задекларировали выигрыши в онлайн-казино, лотереях и бетинговых компаниях на общую сумму более 156 миллионов гривен. Наибольший выигрыш почти в 44 миллиона гривен указала в своей декларации Ольга Худык (полицейская).

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