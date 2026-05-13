5 городов Украины отобрали для строительства жилья для переселенцев: кто попал в список

В Украине отобрали 5 городов – Львов, Житомир, Николаев, Кременчуг и Кропивницкий для участия в пилотном проекте строительства муниципального арендного жилья для переселенцев и других уязвимых категорий. Сейчас их проекты проходят финансовую оценку, после которой определят, какие из них реально можно запускать и финансировать для строительства доступных квартир по ценам ниже рынка.

Видео дня

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины. Отобранные инициативы передали на детальную проверку финансовой состоятельности.

Эксперты должны оценить, смогут ли общины реализовать проекты без критической нагрузки на местные бюджеты и является ли арендная модель жизнеспособной в долгосрочной перспективе. Оценка проводится комплексно, учитывается не только стоимость строительства, но и доступность земельных участков, инфраструктура, подключение к сетям, а также реальная потребность общества в социальном жилье.

К процессу привлечены представители Министерства развития общин и территорий, Министерства финансов, Агентства восстановления, команды реформ, а также международные партнеры – Европейская комиссия и Европейский инвестиционный банк.

Какие города отобрали и что они предлагают

Львов;

Львов представил один из крупнейших проектов – строительство четырех многоэтажных домов (6-10 этажей) на около 1000 квартир. Часть комплекса предусматривает коммерческие помещения, которые должны помочь финансировать содержание жилья.

Кропивницкий;

Один из наиболее готовых к реализации проектов. Планируется строительство 8 шестиэтажных домов в целом на более 1000 квартир. Земельный участок уже подготовлен, что значительно ускоряет старт работ.

Житомир;

Город предлагает компактный вариант – один 9-этажный дом на 216 квартир. Проект отличается удобным расположением и доступностью инженерных сетей.

Николаев;

Проект ориентирован на финансовую устойчивость. Предусмотрено строительство двух 10-этажных домов на 300 квартир, а также арендную модель с учетом платежеспособности жителей.

Кременчуг.

Один из самых масштабных проектов по количеству домов – 29 девятиэтажек на более 1000 квартир. Модель также предусматривает дополнительные доходы для стабильного содержания жилого фонда.

Стоимость проектов существенно отличается – от примерно 680 млн до почти 5 млрд гривен в зависимости от масштаба и концепции застройки. Арендная плата планируется доступной для населения и в разных общинах может составлять ориентировочно от 90 до 320 грн за квадратный метр.

Во всех проектах предусмотрены обязательные укрытия, что учитывает ситуацию с безопасностью в Украине. Цель программы – создание системной модели социального жилья, которое будет оставаться в собственности общин и сдаваться в аренду по ценам ниже рыночных.

Фактически это первая попытка в Украине запустить масштабный механизм муниципального арендного жилья, который можно будет расширять на другие города. Пилотная фаза финансируется при поддержке Европейского инвестиционного банка и Европейской комиссии. На старт предусмотрено 100 млн евро, а общий пакет поддержки достигает 400 млн евро.

После завершения оценки финансовых моделей будет определено, какие именно проекты получат рекомендацию к реализации. Далее возможен переход к строительству и запуску первых объектов арендного жилья.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, программа еВідновлення в Украине теперь предусматривает возможность использовать компенсацию за разрушенное Россией жилье на строительство дома на собственном земельном участке. Важно, чтобы такой участок не располагался на территории ведения активных боевых действий и находился в собственности заявителя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!