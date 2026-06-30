Агросектор рискует потерять сотни миллионов долларов из-за новых тарифов "Укрзалізниці", – Мартышев

Планируемое повышение грузовых тарифов "Укрзалізниці" на 30 % обойдется украинскому аграрному сектору в сотни миллионов долларов дополнительных расходов. Больше всего это коснется производителей зерновых культур, для которых логистика является одной из ключевых составляющих себестоимости.

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Об этом заявил аналитик KSE Агроцентра Киевской школы экономики Павел Мартышев, пишет портал Agronews.

Также на портале запустили голосование по поводу новых тарифов "Укрзалізниці", и большинство (80% респондентов) согласились с тем, что новое повышение полностью ляжет на плечи фермеров: зерно у них будут покупать дешевле, а удобрения и топливо подорожают.

Эксперт согласен с результатами опроса: по его словам, в настоящее время различные участники рынка оценивают дополнительную нагрузку на уровне от $4,6 до $7 за каждую тонну зерна. В частности, агрохолдинг Kernel оценивает дополнительные расходы примерно в $4,6 за тонну, тогда как в Украинском клубе аграрного бизнеса говорят о $5–7.

Мартышев пояснил, что такая разница в оценках связана с разной методологией расчетов. В некоторых случаях учитываются не только непосредственно тарифы на перевозку, но и затраты, связанные с простоями вагонов, перевозкой полупустых составов и особенностями логистических маршрутов к различным портам.

В то же время, по его словам, уже сейчас можно говорить об увеличении транспортных расходов на несколько долларов на каждую тонну продукции, хотя окончательный эффект будет зависеть от параметров тарифной реформы.

Наиболее уязвимыми к изменению стоимости железнодорожной логистики остаются производители зерновых культур, прежде всего пшеницы и кукурузы. Именно для этих товаров транспортные расходы существенно влияют на конкурентоспособность украинского экспорта, и именно им новое подорожание обойдется дороже всего.

Ранее украинские промышленные, транспортные и отраслевые ассоциации обратились к премьер-министру Юлии Свириденко и главе Офиса президента Кириллу Буданову с призывом не допустить необоснованного роста грузовых тарифов "Укрзалізниці" в 2026 году: они сообщили, что повышение на 30% приведет к потере 96 млрд грн ВВП в год, сокращения грузовой базы "Укрзализныци" на 27 млн тонн, потери $2,4 млрд экспортной выручки и 36 млрд грн бюджетных поступлений.