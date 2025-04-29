Недавно на родине The Beatles появился новый стадион для ФК "Эвертон", построенный, в частности, из 1 000 тонн горячекатаного листа Spartan UK Группы "Метинвест". "Бремли-Мур Док" уже принял первых болельщиков, а торжественное открытие запланировано на лето этого года.

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Во время строительства стадиона была применена стратегия "no-blockwork" – когда каждый элемент настолько тщательно спланирован, что монтаж стальных конструкций происходит без использования традиционной кирпичной кладки. Такой подход требовал высококачественных материалов и эффективного выполнения проекта – и здесь горячекатаное письмо Spartan UK Группы "Метинвест" играло одну из ключевых ролей.

Свои домашние матчи "Эвертон" недавно проводил на 39-тысячном стадионе "Гудисон Парк", которому исполнилось уже 130 лет. Потому в 2027 году было решено построить новый стадион. А в этом году новая футбольная жемчужина города Ливерпуль приняла болельщиков.

Напомним, из стали "Метинвеста" также выстроена и главная арена Украины – НСК Олимпийский.

А недавно в Италии спустили на воду два корабля полярного класса, также построенные из стали украинского "Метинвеста" Рината Ахметова. Суда-близнецы – экспедиционные корабли полярного класса Seabourn Venture и Seabourn Pursuit, они оснащены современным оборудованием и технологиями, и могут совершать путешествия в Арктику и Антарктику в осенний и летний сезон.