Лукашенко жестко прошелся по карантину из-за COVID

Сельское хозяйство – важнейший элемент, на который в Беларуси необходимо обратить внимание, чтобы не остаться без продовольствия из-за последствий от эпидемии коронавируса.

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Об этом во вторник, 7 апреля, заявил президент Александр Лукашенко.

"Нефть нефтью, но ее на стол не подашь. Вопрос продовольствия, как я уже сказал, стоит остро. Поэтому я требую в кратчайшие сроки завершить посевную кампанию. Весь цикл сельхозработ в течение года взять на жесточайший контроль. Это касается помощников президента и уполномоченных по областям. Задача № 1 – и важнее ее нет. Ибо, как у нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего, это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?", – сказал он.

По его словам, "уже не только отдельные чиновники международных организаций заговорили о голоде в недалекой перспективе, но уже все талдычат, и руководители самых развитых передовых стран".

"Поэтому сельское хозяйство, прежде всего нынешняя посевная кампания – важнейший элемент, на который мы должны обратить внимание", – заявил белорусский лидер, обращаясь к чиновникам.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия обратилась к Беларуси с просьбой о поставках продуктов – в условиях пандемии коронавируса "сверхдержава" не может прокормить свое население.

В свою очередь, Лукашенко посоветовал есть сливочное масло для того, чтобы организм лучше противостоял коронавирусу.

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