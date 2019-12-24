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25 декабря • обновлено в 00:12
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Зеленский подписал закон о ликвидации "площадок Яценко": подробности удара по коррупции

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации так называемых "площадок Яценко" – коррупционной схемы для оценки стоимости недвижимости.

Документ № 2047-д был подписан во вторник, 24 декабря, сообщается на сайте Верховной Рады.

Таким образом с 1 января 2020 года вводится упрощенная модель оценки объектов недвижимости, которая позволит проводить автоматическую оценку в максимально сжатые сроки.

Стоит отметить, что за схемой с ненужными платежами фирмам-прокладкам, по данным OBOZREVATEL, стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко и Виталий Хомутынник (ближайший партнер Павла Фукса и Игоря Коломойского).

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Как Яценко заработал миллионы на финансовых схемах: что известно о скандальном политике

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

ТСН

Парламент проголосовал за ликвидацию "схемы Яценко" в начале декабря. Решение во втором чтении поддержали 330 народных депутатов.

Напомним, авторизированные электронные площадки появились в Украине в конце 2017 года во время принятия госбюджета на 2018 год. Одна из поправок в Налоговый кодекс предусматривала появление посредников в процессе внесения отчета об оценке недвижимости в Единую базу.

Во время работы оценщики передавали данные в Единую базу ФГИ и получали за это с каждой оценки порядка 1800 грн. За период с июля 2018 года по 10 октября 2019 года с населения в пользу таких площадок было взыскано более 700 млн грн. По данным СМИ, связанные с Яценко фирмы заработали на этой схеме 23 млн грн.

Иллюстрация изменений в схеме оценки имущества

Иллюстрация изменений в схеме оценки имущества

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • На заседании налогового комитета Верховной Рады депутаты от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья.

  • Нардеп Александр Дубинский заявил, что Офис президента Украины Владимира Зеленского хочет проверить народных депутатов, которые являются членами финансового комитета Рады от "Слуги народа", на детекторе лжи.

  • Скандал разгорелся из-за возможного подкупа народных депутатов. Большинство из “подозреваемых” являются членами налогового комитета и не голосовали за законопроект №2047, который имел целью ликвидировать коррупционные схемы при оформлении сделок с недвижимостью.

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Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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