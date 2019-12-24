Зеленский подписал закон о ликвидации "площадок Яценко": подробности удара по коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации так называемых "площадок Яценко" – коррупционной схемы для оценки стоимости недвижимости.

Документ № 2047-д был подписан во вторник, 24 декабря, сообщается на сайте Верховной Рады.

Таким образом с 1 января 2020 года вводится упрощенная модель оценки объектов недвижимости, которая позволит проводить автоматическую оценку в максимально сжатые сроки.

Стоит отметить, что за схемой с ненужными платежами фирмам-прокладкам, по данным OBOZREVATEL, стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко и Виталий Хомутынник (ближайший партнер Павла Фукса и Игоря Коломойского).

Владимир Зеленский ТСН

Парламент проголосовал за ликвидацию "схемы Яценко" в начале декабря. Решение во втором чтении поддержали 330 народных депутатов.

Напомним, авторизированные электронные площадки появились в Украине в конце 2017 года во время принятия госбюджета на 2018 год. Одна из поправок в Налоговый кодекс предусматривала появление посредников в процессе внесения отчета об оценке недвижимости в Единую базу.

Во время работы оценщики передавали данные в Единую базу ФГИ и получали за это с каждой оценки порядка 1800 грн. За период с июля 2018 года по 10 октября 2019 года с населения в пользу таких площадок было взыскано более 700 млн грн. По данным СМИ, связанные с Яценко фирмы заработали на этой схеме 23 млн грн.

Иллюстрация изменений в схеме оценки имущества

Как сообщал OBOZREVATEL:

На заседании налогового комитета Верховной Рады депутаты от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья.

Нардеп Александр Дубинский заявил, что Офис президента Украины Владимира Зеленского хочет проверить народных депутатов, которые являются членами финансового комитета Рады от "Слуги народа", на детекторе лжи.

Скандал разгорелся из-за возможного подкупа народных депутатов. Большинство из “подозреваемых” являются членами налогового комитета и не голосовали за законопроект №2047, который имел целью ликвидировать коррупционные схемы при оформлении сделок с недвижимостью.

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