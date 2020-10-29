Зеленский отреагировал на скандальное решение Конституционного суда по декларациям

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о целенаправленных действиях "определенных лиц" на подрыв национальной безопасности.

Так украинский лидер отреагировал на решение Конституционного Суда признать незаконной криминальную ответственность за ложь в декларации. Заявление он сделал во время экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны.

"Мы должны срочно отреагировать на ту ситуацию, которая сложилась после принятия решения КС по представлению группы народных депутатов относительно отдельных положений закона о противодействия коррупции и статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины. Дело не только в решении КС по антикоррупционным органам, а в целом – в целенаправленных действиях определенных лиц на подрыв нацбезопасности", – сказал президент.

Он также обратился к правоохранителям с просьбой расследовать возможное влияние на принятие решений КС.

"Главные вопросы – почему вообще появилось это решение КС, какие мотивации видим в этом решении мы, какая законодательная база попала под решение КС и почему. И, честно говоря, хочу сказать от себя – эти моменты влияния на работу КС, тут я хотел бы обратиться с просьбой к нашим правоохранительным органам, чтобы мы получили все детали, которые привели к этому решению. И в принципе, за последние месяцы то, что мы с вами видим, работу Конституционного суда, их решения и так далее", – заявил Зеленский в начале заседания СНБО.

Президент указал, что поручил уже в ближайшее время подготовить законы, которые это узаконят. Разработкой уже занялась спецгруппа экспертов.

"Система электронного декларирования будет работать, законопроекты должны быть поданы в Раду максимально быстро", – добавил он.

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