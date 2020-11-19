Зеленский отреагировал на петицию владельцев 'евроблях'

Президент Владимир Зеленский завил, что комитет Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики рассмотрел ряд законопроектов об изменениях в таможенных правилах, которые применяются для ввоза на территорию Украины автомобилей с европейской регистрацией.

Таким образом глава государства отреагировал на петицию касательно доступной растаможки автомобилей, которая набрала почти 27 тысяч подписей. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Среди предложений, которые рассматривались, – законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упорядочения структуры акцизного налога" (№ 3704) и проект закона "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" (№ 3706).

"По результатам проведенного обсуждения комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принято решение подготовить доработанный законопроект и с этой целью создать рабочую группу под председательством заместителя главы комитета с привлечением к ее работе представителей Кабинета министров Украины", – говорится в сообщении.

Также Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с призывом содействовать работе указанной рабочей группы и наработке необходимых законодательных инициатив.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 45 нардепов от "Слуги народа" решили полностью отменить акциз на ввоз машин, чтобы "евробляхеры" согласились растаможить свои авто.

Соответствующие нововведения предусмотрены законопроектом №3704, который парламентарии передали на рассмотрение в профильные комитеты Рады и планируют принять уже в этом году.

2 сентября в Киеве около Верховной Рады собрались активисты организации "Авто Евро Сила" ("евробляхи") с требованием принять проект закона №3704, который может удешевить растаможку авто.