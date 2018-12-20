''Зато по скрепным стандартам'': в сети указали на новую ''победу'' в ''ДНР''

В оккупированном Донецке в продовольственных магазинах полностью пропала мука. Новую ''победу'' в так называемой республике высмеяли пользователи сети.

"Донецк освободили от муки. Спасибо, Россия!" – пишет в Twitter блогер Денис Казанский.

‏"Наконец-то вернулись в СССР", – иронизирует Max.

"На самом деле службы "ДНР" борются с наркоторговлей, все изъято для проверки, со временем вся мука осядет на складах наркотиков, а наркотики поедут на черные рынки, которые крышуют к**апы", – предположил Андрей Романенко.

"С гипсом перемешают и завезут новую, зато по скрепным стандартам", – отметил Игорь Таксист.

"Нет мукИ, осталась мУка", – резюмировал dedivanovih‏.

Twitter Денис Казанский

Как сообщал OBOZREVATEL, на неподконтрольных Украине территориях Донбасса после псевдовыборов и перестановки в верхушке группировки террористов "ДНР" реальные рычаги управления экономикой окончательно перешли в структуру "Внешторгсервис". Соответствующую фирму с югоосетинской регистрацией связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко.