"Заробитчане" отправили в Украину почти 10 млрд долларов

Трудовые мигранты за 10 месяцев 2019 года отправили в Украину 9,7 миллиарда долларов.

При этом Национальный банк ожидает существенное увеличение поступлений до конца год. Об этом сообщил заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб во время представления решения регулятора по снижению учетной ставки.

В частности, по его словам, речь идет о сумме в 11,5 миллиарда долларов.

"Это почти как в прошлом году: тогда было на 7% ниже. К концу года мы ожидаем 11,5 миллиарда долларов", – заявил Сологуб, отметив, что такая тенденция свидетельствует о замедлении темпов миграции из Украины.

Трудовые мигранты за 10 месяцев 2019 направили в Украину 9,7 миллиарда долларов

Как сообщал OBOZREVATEL, международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует, что население четырех восточноевропейских стран ЕС (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии) уменьшится на 4% до 2040 года.

В абсолютных цифрах это означает, что они вместе потеряют 2,6 миллиона граждан, а их общее население сократится до 61,2 миллиона человек.

При этом уменьшение трудоспособного населения в возрасте от 15 до 64 лет будет еще резче. Ожидается, что в целом восточноевропейские страны потеряют 12% такого населения или 5 миллионов человек.

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