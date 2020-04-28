Икра за 5 тысяч и пицца за 2: чем кормят випов в ресторане Тищенко. Цены

В киевском ресторане "Велюр", который принадлежит нардепу от "Слуги народа" Николаю Тищенко, диапазон цен на определенные блюда в 10 раз выше, чем в среднем киевском кафе.

OBOZREVATEL собрал для вас наиболее интересные блюда и цены на них из ресторана депутата. Ярким примером здесь являются блюда из мяса. К примеру филе "Рибай" обойдется посетителям в 710 грн, филе "Миньон" – в 970 грн. Обычные котлеты на пару с индюшки в "Велюре" подадут минимум за 137 грн. Самым дорогим блюдом здесь является "Утка по-пекински" – ее стоимость 3787 грн.

Из десертов самым дорогим оказался королевский манго дольче пунш – 150 грамм которого стоит 451 грн, а 50 грамм свежих ягод (малина, голубика, ежевика) стоит 256 грн, в это это время 100 грамм клубники – чуть дешевле – 248 грн.

В ресторане Тищенко необычные цены на блюда украинской кухни. Здесь подадут деруны за 356 грн, вареники с вишнями за 352 грн, шкварки с луком за 174 грн, разные борщи от 160 до 210 грн, 60 грамм сала с чесноком за 97 грн.

Здесь большой выбор среди горячих закусок – в "Велюре" можно заказать как обычные оладьи с цукини за 75 грн, так и мясо краба с белыми грибами (большая порция стоит порядка 3480 грн).

Повара, работающие на нардепа, готовят и блюда итальянской кухни. Желающие могут заказать здесь пиццу с морепродуктами за 2190 грн. Впрочем, какие именно морепродукты входят в состав, в меню не указано.

Любители изысканного и дорогого найдут здесь салат из омара (3757 грн), тартар из него же (3775 грн), филе чилийского сибаса (3188 грн), а также икру белуги (4998 грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты засняли, как в заведение "Велюр" на Крещатике, которое принадлежит Тищенко, приезжают политики и представители олигархов.

Депутат "Слуги народа" Николай Тищенко опроверг информацию о том, что его элитный ресторан "Велюр" работает вопреки введенному в Украине карантину. На своей странице в Instagram он написал пост, в котором обвинил журналистов "Бигус.Инфо" в продажности.

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