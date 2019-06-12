"Заменил два колеса": Гройсман раскритиковал ремонт дорог в Украине

Премьер-министр Владимир Гройсман упрекнул в. о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомира Новака за ямы.

"Славик, скажи, пожалуйста, в ямы попадаешь? Колеса меняешь? Еще нет, а я уже заменил два", – обратился Гройсман к Новаку на заседании правительства в среду, 12 июня.

Кроме этого, премьер-министр обратил внимание на жалобы украинцев на ненадлежащие условия услуг "Укрзалізниці".

"Я не вмешиваюсь в управление компанией, но тех руководителей депо, которые выпускают подвижной состав в ненадлежащем состоянии, надо очень быстро выбрасывать с занимаемых должностей", – подчеркнул премьер-министр.

Он также призвал менеджмент компании подбирать "нормальных людей".

"Думаю, что правительство создало для вас все необходимые условия, чтобы вы были эффективными", – резюмировал Гройсман.

Премьер упрекнул председателю Государственного агентства автомобильных дорог

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году на ремонт дорог было выделено более 45 млрд гривен. При этом государственная субвенция на проекты строительства дорог местного значения превысила 11,5 млрд гривен.

В 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.

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