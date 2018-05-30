За месяц: в Кабмине назвали условие решения проблемы с авто на еврономерах

Кабинет министров Украины готов решить проблему автомобилей на европейской регистрации за один месяц, если полномочия по этому вопросу будут переданы Верховной Радой правительству.

"Сейчас весь парламент думает, как решить эту проблему, ведь еврономера используют, в том числе, люди безответственные, и не все, но в том числе нарушают правила дорожного движения", – сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства в среду, 30 мая.

При этом он отметил, что Кабмин не может урегулировать этот вопрос своим решением, и его должна решить Рада.

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"Если парламент делегирует это право правительству, то я обещаю, что за один месяц мы его урегулируем справедливым цивилизованным методом", – резюмировал Гройсман.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ужесточили правила ввоза автомобилей с литовской регистрацией – теперь на таможне нужно будет предоставить разрешение на трудоустройство в Литве и трудовой договор.