За холодные батареи – не платить: украинцам объяснили, как добиться компенсации

В Украине температура воздуха в квартире во время отопительного сезона должна быть не ниже 18 °С. Если эта норма не соблюдается, то потребители коммунальной услуги имеют право платить за нее не полностью.

В частности, если через трое суток после начала отопительного сезона батареи все еще холодные, а на улице средняя температура ниже +8 °С, то скидка на отопление в квитанции за месяц составит 3,3%, сообщают "Вести".

Если же температура в помещении ниже +12 °С, то за отопление в этом месяце можно вообще не платить.

Если температура воздуха в квартире ниже нормы – необходимо обратиться в обслуживающую компанию (районную службу ЖКХ или ОСМД).

Там нужно потребовать зарегистрировать обращение и сообщить его входящий номер. После регистрации жалобы по указанному адресу в течении суток должна выехать комиссия. Она проведет проверку теплового счетчика на дом.

Тепловики составят акт-претензию и укажут в нем виды нарушений и сроки, в течение которых в квартире была недостаточная температура.

Если его показатели совпадают с теми, которые должны быть по этому графику, то комиссия составит акт проверки и в течение трех суток проведет энергоаудит всего дома, чтобы выяснить причины низкой температуры.

Если же температура в отопительную систему дома подавалась ниже, чем положено, этот факт будет зафиксирован. В следующем месяце придет платежка с учетом компенсации.

Температура воздуха в квартире во время отопительного сезона должна быть не ниже 18 °С

Как сообщал OBOZREVATEL:

Министр развития общин и территорий Алена Бабак заявляла, что отопительный сезон во всех городах Украины должен начаться вовремя.

По состоянию на вторник, 3 декабря, на 100% к отоплению подключили 20 областей. В то же время проблемы с подачей тепла есть в четырех областях и Киеве.

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